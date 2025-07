Andersen Consulting styrker sin tilstedeværelse inden for cybersikkerhed med 10Guards

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin konsulentkapacitet gennem et samarbejde med 10Guards, en serviceorienteret virksomhed med base i Ukraine, som har specialiseret sig i at levere en bred vifte af professionelle tjenester uden at tilbyde produkter (det være software eller hardware).

10Guards blev stiftet i 2017 og tilbyder skræddersyede cybersikkerhedstjenester, herunder compliance audits, gap assessments og strategisk rådgivning med henblik på at styrke sikkerhedspositionen. De leverer også outsourcet cybersikkerhedssupport gennem virtuelle CISO'er og fulde virtuelle teams, optimering af sikkerhedsdriftscentre (SOC'er) for mere effektiv trusselsdetektering og -respons og etiske hackingtjenester som penetrationstest, social engineering-simuleringer og applikationssikkerhedsvurderinger på tværs af web-, mobil- og cloudmiljøer.

"I dagens digitale miljø er cyberresiliens ikke et tilvalg – det er en forudsætning," siger Vitaliy Yakushev, administrerende direktør for 10Guards. "Vores mål er at udstyre organisationer med klar, brugbar indsigt, der ikke kun beskytter dem mod nye trusler, men også giver dem mulighed for at vokse på sikker grund. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at bringe vores ekspertise ud til et bredere globalt publikum og skabe mere effektive resultater inden for cybersikkerhed."

"10Guards tilføjer endnu et lag af ekspertise til vores cybersikkerhedskapacitet, især inden for offensiv sikkerhed og respons efter hændelser," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres pragmatiske tilgang og dokumenterede resultater med at navigere i komplekse cyberrisici forstærker yderligere vores evne til at beskytte kundernes digitale økosystemer og sikre forretningskontinuitet. Med deres tilgang er vi bedre positioneret til problemfrit at levere modstandsdygtige, fremtidsklare sikkerhedsstrategier på tværs af brancher."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

