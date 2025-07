バイオサイトジェンがビーワン・メディシンズと抗体ライセンス契約を締結、革新的医薬品の開発加速

北京--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 革新的な技術を活用した新規抗体医薬品の研究開発を推進するグローバルバイオテクノロジー企業であるバイオサイトジェン製薬(北京)株式会社(以下「バイオサイトジェン」、HKEX:02315)は、世界的なオンコロジー企業であるビーワン・メディシンズと、複数の完全ヒト抗体に関するグローバルライセンス契約を締結したことを発表しました。 ビーワン・メディシンズは本ライセンス契約に先立ち、バイオサイトジェンのRenMice®完全ヒト抗体プラットフォームの使用ライセンスを取得していました。このような協業関係の確立が基盤としてある中で、今回の新たな契約は、抗体ライセンス分野へのパートナーシップを拡大し、両社による戦略的関係をさらに強化していくものです。 バイオサイトジェンの社長兼最高経営責任者(CEO)であるYuelei Shen博士は次のように述べています。「ビーワン・メディシンズは医薬品開発のグローバルリーダーであり、当社としても今回、戦略的協業を開始できることを大変うれしく思っております。本契約に基づきライセンス供与される複数の抗体は、当社独自のRenMice®完全ヒト抗体プラットフォームを用いて発見されたもので、当社の能力が評価され、パートナー企業による革新的薬物の発見に貢献できることとなりました。これらの有望な分子が迅速に臨床段階に進み、最終的に世界中の患者の皆様に変革的な治療選択肢が提示できることを心待ちにしております」 本契約条件に基づき、バイオサイトジェンはビーワン・メディシンズから一時金を受け取る予定です。さらに、バイオサイトジェンは、ライセンス供与製品の将来の純売上高に基づき、開発および規制関連のマイルストーン支払い、商業化マイルストーン支払い、および段階的なロイヤリティを受け取る権利を有します。 バイオサイトジェンについて バイオサイトジェン (HKEX: 02315) は、革新的な技術を活用して新規抗体医薬品の研究開発を推進する世界的なバイオテクノロジー企業です。遺伝子編集技術を基盤に、バイオサイトジェンは遺伝子編集技術に基づき設立され、独自の遺伝子組み換え技術で開発したRenMice®(RenMab™ / RenLite® / RenNano® / RenTCR-mimic™)プラットフォームを活用し、完全ヒト型モノクローナル抗体/二重特異性抗体/多特異性抗体の発見、二重特異性抗体薬物複合体の発見、ナノボディの発見、TCR模倣抗体の発見を推進しています。また、サブブランドRenBiologics™を設立し、1000を超える標的に対する100万件を超える完全ヒト抗体配列のオフザシェルフ製剤ライブラリーを用いたグローバルパートナーシップを探索しています。2024年12月31日現在、世界中で約200件の治療用抗体および複数の臨床資産の共同開発/ライセンスアウト/譲渡移転契約、および50件を超える標的指定RenMice®ライセンス・プロジェクトが締結されており、その中には、複数の多国籍製薬企業(MNC)とのパートナーシップも含まれています。バイオサイトジェンは、前臨床研究用の薬物標的ノックイン・ヒト化モデル作製を先駆けて行い、現在、自社サブブランドBioMice™を通じて数千種類の既製品化された動物モデルと細胞モデルを提供しています。また、世界中の顧客向けに前臨床薬理学サービスと遺伝子編集サービスも提供しています。バイオサイトジェンは、本社を北京に置き、支社を中国(江蘇省海門、上海)、米国(ボストン、サンフランシスコ、サンディエゴ)、ドイツ(ハイデルベルク)に構えています。詳細については、http://en.biocytogen.com.cnをご覧ください。 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

