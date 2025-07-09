Andersen Consulting深化網路安全能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於約旦的資訊安全顧問公司IT Security Consulting & Training展開合作，持續提升自身顧問能力。

IT Security Consulting & Training由管理合夥人Muntaser Bdair于2011年創立，專注於為政府、金融及工業領域的客戶提供服務，在治理、風險與法規遵循(GRC)、技術測試、代管安全服務、隱私保護、抗風險能力及更廣泛的網路安全措施方面具備專業實力。IT Security Consulting & Training協助各類組織評估業務與技術威脅、實施健全的控制措施，並確保其符合國際安全標準。

Muntaser表示：「我們的使命是透過務實的顧問服務、先進的培訓及訂製型安全解決方案，協助組織實現最高層級的資訊安全。我們致力於在專案合作中傳遞知識，並確保為每位客戶提供切實可行的服務。成為Andersen Consulting的合作公司，使我們能夠在持續專注於提供高品質服務的同時，擴大自身的影響力。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「IT Security Consulting & Training在網路安全和風險管理領域的深厚專業知識將成為我們顧問平台的寶貴資產。其在實施技術及策略安全架構方面的成熟能力將提升我們為客戶提供的價值，尤其是在客戶因應當今不斷變化的數位環境時。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、技術和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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