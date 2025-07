CapVest und Parquest vereinbaren Bedingungen für die Übernahme von Sopral durch IPN

LONDON & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Inspired Pet Nutrition („IPN“), das schnell wachsende Unternehmen für Tiernahrung, das von CapVest Partners LLP („CapVest“) kontrolliert wird, und Parquest, eine führende Investmentgesellschaft, haben die Bedingungen für die Übernahme von Sopral vereinbart, einer renommierten Plattform für Marken-Tiernahrung für den europäischen Markt mit Produktionsstätten in Frankreich.

Die Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Sopral mit Sitz in Pléchâtel in der Bretagne (Frankreich) ist ein führender Hersteller von Premium-Trockenfutter für Haustiere mit einem umfassenden Angebot an hochwertigen Ernährungslösungen, darunter die Marken Pro-Nutrition Prestige, Pure Life und Protect. Sopral verfügt über eine starke Präsenz und einen guten Ruf in Frankreich und baut seine Online- und internationale Marktpräsenz in über 50 Ländern weltweit rasch aus. Das Unternehmen beschäftigt über 130 Mitarbeiter, betreibt eine hochmoderne Produktionsstätte mit einer Gesamtfläche von 13.400 Quadratmetern und ist für seine fortschrittlichen internen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten bekannt.

Arthur van Benthem, CEO von IPN, sagte: „Sopral ist ein ausgezeichnetes und wachsendes Unternehmen mit einem großartigen Team, führenden Marken und herausragenden Fähigkeiten als Hersteller von hochwertigem Tierfutter. Diese sich hervorragend ergänzende strategische Kombination ist ein wichtiger Meilenstein für IPN und verschafft uns eine hochmoderne Produktions-, Logistik- und Vertriebsplattform, um zu wachsen und unsere ehrgeizigen Wachstumspläne auf dem europäischen Markt zu verwirklichen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Sopral-Team auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen.“

Matthew Fargie von CapVest sagte : „Nach der Übernahme von Butcher's im letzten Jahr ist Sopral eine weitere großartige Ergänzung der IPN-Plattform, die IPN bedeutende Kapazitäten und eine größere Reichweite verschafft, um das Wachstum in Europa zu unterstützen. Die Übernahme eröffnet eine Reihe neuer Möglichkeiten für organisches und akquisitionsgetriebenes Wachstum und ist ein hervorragendes Beispiel für das Engagement von CapVest, durch erhebliche Investitionen in Mitarbeiter, Technologie, Innovation und Kompetenzen starke, differenzierte globale Unternehmen aufzubauen.“

Thomas Babinet, Partner bei Parquest, sagte: „Als wir 2018 in Sopral investierten, war es unser Ziel, gemeinsam mit dem Managementteam unter der Leitung von Yannick Guého das volle Potenzial des Unternehmens auszuschöpfen. Gemeinsam haben wir einen qualitätsorientierten Hersteller in eine Premiummarke verwandelt, die fest in wachstumsstarken Märkten positioniert ist. Wir haben die Flaggschiffmarken überarbeitet, das Vertriebsnetz gestärkt, eine E-Commerce-Plattform eingeführt und die Produktionskapazität verdoppelt. Wir möchten Yannick und seinem Team herzlich für ihr unermüdliches Engagement während dieser Reise danken.“

IPN mit Hauptsitz in Thirsk, North Yorkshire, Großbritannien, ist vor allem als Marktführer für Hundefutter in Großbritannien bekannt. Das Unternehmen vertreibt hochwertige natürliche Hundefutter und Leckerbissen für Haustiere unter den Marken „Harringtons“, „Butcher’s“ und „Wagg“. IPN legt großen Wert auf natürliche, hochwertige Zutaten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, erschwingliches, nahrhaftes Tierfutter anzubieten, das die Gesundheit und das Wohlbefinden von Haustieren fördert. Das Unternehmen wurde 2020 von der internationalen Investmentgesellschaft und Buy-and-Build-Spezialistin CapVest übernommen und anschließend 2021 zusammen mit den hochwertigen und unverwechselbaren Premium-Hunde- und Katzenfuttermarken „Aatu“, „Barking Heads“ und „Meowing Heads“ von Pet Food UK übernommen. Im August 2024 übernahm IPN Butcher's Pet Care („BPC”), den führenden Hersteller von Nassfutter für Haustiere in Großbritannien.

Über CapVest

CapVest ist ein führender internationaler Private-Equity-Investor, der mit ambitionierten Unternehmen zusammenarbeitet, die wichtige Güter und Dienstleistungen anbieten, um deren Geschäftsmodelle zu transformieren. Als aktiver und geduldiger Investor hat CapVest eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen aufgebaut, indem es eng mit dem Management zusammenarbeitet, um die Größe und den Umfang seiner Portfoliounternehmen durch eine Kombination aus organischem Wachstum und akquisitionsgetriebenem Wachstum zu transformieren.

CapVest investiert in hochgradig widerstandsfähige Branchen, in denen die Nachfrage nach den Produkten oder Dienstleistungen nicht diskretionär ist. Zu den Kernsektoren zählen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und essentielle Dienstleistungen.

IPN wurde von Natixis Partners und Spayne Lindsay beraten.

Über Parquest

Parquest wurde 2002 gegründet und ist ein anerkannter Private-Equity-Player in Frankreich. Parquest unterstützt KMU und ihre Managementteams bei der Umsetzung ambitionierter Entwicklungsprojekte in Frankreich und im Ausland. Seit über 20 Jahren trägt Parquest durch langfristige Unterstützung zur Entwicklung marktführender Unternehmen bei.

Parquest wurde von Amala Partners beraten.

