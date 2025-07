CapVest et Parquest conviennent des conditions de l'acquisition de Sopral par IPN

LONDRES & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Inspired Pet Nutrition (« IPN »), la société d'aliments pour animaux de compagnie à croissance rapide détenue par CapVest Partners LLP (« CapVest »), et Parquest, une société d'investissement de premier plan, ont conclu un accord sur l'acquisition de Sopral, une importante plateforme d'aliments pour animaux de marque desservant le marché européen, dont les activités de production sont basées en France.

La transaction est soumise aux approbations réglementaires habituelles et aux conditions de clôture. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

Basé à Pléchâtel, en Bretagne, Sopral est l'un des principaux fabricants d'aliments secs haut de gamme pour animaux de compagnie, avec une gamme complète de solutions nutritionnelles de haute qualité, notamment les marques Pro-Nutrition Prestige, Pure Life et Protect. Sopral jouit d'une forte empreinte et d'une grande réputation en France, d'une présence en ligne et sur le marché international en forte croissance dans plus de 50 pays. Employant plus de 130 personnes, la société dispose d'un site de production ultramoderne d'une superficie totale de 13 400 mètres carrés et est réputée pour ses capacités internes de recherche et de développement de pointe.

Arthur van Benthem, PDG d'IPN, a déclaré : « Sopral est une excellente entreprise en pleine croissance, dotée d'une équipe formidable, de marques de premier plan et de capacités exceptionnelles en tant que fabricant d'aliments pour animaux de compagnie de qualité exceptionnelle. Cette combinaison stratégique très complémentaire marque une étape importante pour l'IPN et nous fournit une plateforme de fabrication, de logistique et de vente de pointe pour nous développer et réaliser nos plans de croissance ambitieux sur le marché européen. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Sopral pour poursuivre sur la lancée des succès remportés jusqu'à présent. »

Matthew Fargie de CapVest, a affirmé : « Après l'acquisition de Butcher's l'année dernière, Sopral vient compléter la plateforme de l'IPN en créant une capacité et une échelle significatives pour soutenir la croissance de l'IPN en Europe. L'acquisition débouchera sur un certain nombre de nouvelles opportunités de croissance organique et de croissance par acquisition et constitue un excellent exemple de la passion de CapVest pour la construction d'entreprises internationales fortes et différenciées grâce à des investissements importants dans les personnes, la technologie, l'innovation et les capacités. »

Thomas Babinet, partenaire de Parquest, a affirmé : « Lorsque nous avons investi dans Sopral en 2018, notre ambition était de libérer tout le potentiel de l'entreprise avec l'équipe de direction dirigée par Yannick Guého. Collectivement, nous avons transformé un fabricant axé sur la qualité en une marque premium, résolument positionnée sur des marchés à forte croissance. Nous avons réorganisé les marques phares, renforcé le réseau de distribution, lancé une plateforme de commerce électronique et doublé la capacité de production. Nous tenons à remercier chaleureusement Yannick et son équipe pour leur engagement sans faille tout au long de ce parcours. »

Basée à Thirsk, dans le North Yorkshire, au Royaume-Uni, IPN est surtout connue comme le leader du marché britannique de l’alimentation pour chiens, grâce à ses repas naturels de haute qualité et ses friandises pour animaux commercialisés sous les marques « Harringtons », « Butcher’s » et « Wagg ». Forte d’un engagement solide envers des ingrédients naturels et de qualité, IPN s’attache à offrir une alimentation pour animaux à la fois nutritive et abordable, favorisant la santé et le bien-être des animaux de compagnie. L’entreprise a été acquise en 2020 par la société d’investissement internationale CapVest, spécialisée dans la stratégie buy-and-build, puis a racheté Pet Food UK en 2021, incluant ses marques d’aliments pour chiens et chats haut de gamme, reconnues pour leur qualité et leur identité forte : « Aatu », « Barking Heads » et « Meowing Heads ». En août 2024, IPN a fait l’acquisition de Butcher’s Pet Care (« BPC »), le principal fabricant britannique d’aliments humides pour animaux.

À propos de CapVest

CapVest est un investisseur privé international de premier plan qui s'associe à des entreprises ambitieuses fournissant des biens et des services essentiels pour transformer leurs activités. En tant qu'investisseur actif et patient, CapVest s'est forgé un solide palmarès en matière de rendements attrayants en travaillant en étroite collaboration avec la direction pour modifier la taille et l'échelle des entreprises de son portefeuille grâce à une combinaison de croissance organique et d'acquisitions.

CapVest cherche à investir dans des secteurs très résilients où le moteur de la demande pour le produit ou le service n'est pas discrétionnaire. Ses secteurs de prédilection sont les biens de consommation de base, les soins médicaux et les services essentiels.

IPN a été conseillé par Natixis Partners et Spayne Lindsay.

À propos de Parquest

Fondée en 2002, Parquest est une entreprise reconnue dans le domaine du capital investissement en France. Parquest accompagne les PME et leurs équipes dirigeantes dans la mise en œuvre de projets de développement ambitieux en France et à l'étranger. Depuis plus de 20 ans, Parquest contribue au développement d'entreprises leaders sur leur marché en les accompagnant sur le long terme.

Parquest a été conseillée par Amala Partners.

