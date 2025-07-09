SiPearl：完成由台湾 Cathay Venture、EIC Fund 和 France 2030 共同参与的 1.3 亿欧元 A 轮融资

法国梅松—拉菲特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- SiPearl 是一家专注于为超级计算与人工智能打造欧洲高性能、节能处理器的公司，现已完成总额达 1.3 亿欧元 的 A 轮融资，第三轮募资 3200 万欧元。

SiPearl 最初由欧盟提供种子资金，于 2020 年 1 月正式成立，得到了 “欧洲处理器计划（European Processor Initiative）” 联盟的支持，旨在推动高性能、节能处理器技术在欧洲的回归。自成立以来，SiPearl 已成功组建了一支 200 人的世界级处理器研发团队，覆盖法国、西班牙和意大利，并在法国设立了拥有自主控制权的数据中心，配备专用于半导体设计的服务器与仿真器。目前，SiPearl 已完成欧洲史上最复杂处理器 Rhea1 的设计。Rhea1 集成 80 个 Arm Neoverse V1 核心，总晶体管数量超过 610 亿。数周前，Rhea1 完成流片，并交付给全球领先的晶圆代工厂台湾台积电（TSMC）生产制造。

Rhea1 将用于 JUPITER 的 CPU 集群。JUPITER 是欧洲首台百亿亿次超级计算机，由 EuroHPC JU 拥有，并由德国的 Jülich Supercomputing Centre 运营。作为欧洲标志性合作项目的核心组件，Rhea1 将有助于巩固欧洲的技术主权、独立性和竞争力。

SiPearl 本轮 A 轮融资创下欧洲无晶圆厂半导体行业纪录。本轮新增融资由两家现有投资方支持，分别为 EIC Fund 和代表法国政府的 French Tech Souveraineté（隶属于France 2030，由投资事务总秘书处主导），并新增一家投资方——来自台湾、首次在法国投资的私募股权机构 Cathay Venture。

本轮融资将支持 Rhea1 进入产业化阶段，同时加快下一代处理器的研发，以满足超级计算及新市场（如数据中心、AI 与企业级应用）的需求，为即将在数周后启动的 B 轮融资打下基础。

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