Advantech et mimik s’associent pour simplifier le déploiement de l’IA en périphérie et dans le cloud

SAN FRANCISCO et TAIPEI, Taïwan--(BUSINESS WIRE)--Advantech, leader mondial de l’edge computing industriel, et mimik, leader des logiciels d’IA edge-natifs, ont annoncé un partenariat stratégique visant à faciliter le déploiement, la gestion et la mise à l’échelle des systèmes d’IA sur une large gamme d’appareils, des caméras aux serveurs industriels en passant par les plateformes cloud.

À l’heure actuelle, de nombreuses organisations peinent à déployer l’IA en raison des coûts infrastructurels élevés, des problèmes de compatibilité, des préoccupations en matière de sécurité et de la fragmentation des systèmes. mimik et Advantech visent à résoudre ces défis en combinant leurs forces : la gamme complète de matériel Edge AI (intelligence artificielle en périphérie du réseau) d’Advantech et les systèmes logiciels agentix-natifs de mimik pour l’automatisation des flux de travail de l’IA basée sur la périphérie.

La plateforme « agentix-native » de Mimik est au cœur de cette collaboration. Elle permet aux appareils de se découvrir automatiquement les uns les autres et de travailler ensemble sans configuration manuelle. Une fois connectés, les appareils deviennent instantanément opérationnels, quels que soient le matériel, le système d’exploitation ou le modèle d’IA utilisés. Les entreprises peuvent ainsi exécuter des applications d’IA de manière plus souple, plus sûre et plus rentable, sans avoir à reconfigurer leurs systèmes à chaque ajout d’appareil ou de modèle d’IA.

« Ce partenariat réunit le meilleur des deux mondes : le logiciel d’IA agentique de mimik et la plateforme Edge AI complète d’Advantech », a déclaré Linda Tsai, présidente de l’Intelligent System Sector chez Advantech. « Il permet à nos clients de déployer des systèmes Edge AI intelligents, sécurisés et collaboratifs dans des secteurs tels que la fabrication, les transports, les soins de santé et la défense, et ce, sans aucune limite. »

« La découvrabilité dynamique avec une sécurité basée sur le zero trust intégrée n’est pas une fonctionnalité, mais le fondement stratégique de l’autonomie collaborative », a confié pour sa part Fay Arjomandi, fondatrice et PDG de mimik. « Ce partenariat transforme ce qui pourrait autrement apparaître comme un ensemble fragmenté de matériel, allant des caméras et des drones aux passerelles industrielles, en passant par les PC renforcés et les systèmes hyperscalaires, en un continuum informatique unifié et adaptatif. Grâce à la découverte dynamique et au logiciel exécutable de mimik fonctionnant en couches à travers ce spectre, les entreprises peuvent chorégraphier des charges de travail agentiques à la volée, sans être enfermées dans un modèle ni dépendantes d’un fournisseur de calcul unique. Nous ne parlons pas ici seulement d’un modèle plus flexible de déploiement de l’IA, mais d’un modèle commercial plus intelligent. Telle est la promesse de mimik : VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT POUR L’IA (“YOUR ROI FOR AI”). »

À propos de mimik

mimik alimente l’économie agentique grâce à son logiciel Agentix-Native qui transforme les appareils de tous les jours en systèmes collaboratifs intelligents. Sa plateforme logicielle permet l’inférence en temps réel entre smartphones, caméras, drones, robots, machines et serveurs. En créant un continuum d’IA axé avant tout sur les dispositifs (« Device-First ») à travers les terminaux et le cloud, mimik permet aux entreprises d’opérationnaliser l’IA agentique, de faire évoluer l’intelligence à l’échelle et d’optimiser les performances et les coûts. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://mimik.com/

À propos d’Advantech : Advantech s’est donné pour mission de créer une planète intelligente. L’entreprise est un leader mondial dans les domaines des systèmes intelligents et des plateformes embarquées de l’Internet des objets (IdO). Pour embrasser les tendances de l’IdO, du big data et de l’intelligence artificielle, Advantech promeut des solutions matérielles et logicielles IdO reposant sur la plateforme Edge Intelligence WISE-PaaS, afin d’aider les partenaires commerciaux et les clients à connecter leurs chaînes industrielles. Advantech travaille également avec ses partenaires commerciaux pour cocréer des écosystèmes capables de réaliser plus rapidement l’objectif de l’intelligence industrielle. (www.advantech.com)

