Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich Cybersicherheit

IT Security Consulting & Training wurde 2011 vom Managing Partner Muntaser Bdair gegründet und ist auf Kunden aus den Bereichen Regierung, Finanzen und Industrie spezialisiert. Das Unternehmen bietet Fachwissen in den Bereichen Governance, Risiko und Compliance (GRC), technische Tests, Managed Security Services, Datenschutz, Resilienz und umfassendere Cybersicherheitsinitiativen. IT Security Consulting & Training arbeitet mit Unternehmen zusammen, um geschäftliche und technologische Bedrohungen zu bewerten, robuste Kontrollen zu implementieren und die Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards sicherzustellen.

„Unsere Mission ist es, Unternehmen durch praktische Beratung, fortgeschrittene Schulungen und maßgeschneiderte Sicherheitslösungen zu befähigen, ein Höchstmaß an Informationssicherheit zu erreichen“, erklärte Muntaser. „Wir sind bestrebt, unser Wissen im Rahmen von Projekten weiterzugeben und sicherzustellen, dass unsere Dienstleistungen für jeden Kunden umsetzbar sind. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unseren Einfluss vergrößern und uns weiterhin auf die Bereitstellung hochwertiger Dienstleistungen konzentrieren.“

„Die umfassende Expertise von IT Security Consulting & Training in den Bereichen Cybersicherheit und Risikomanagement wird eine Bereicherung für unsere Beratungsplattform darstellen“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihre nachgewiesene Fähigkeit zur Implementierung technischer und strategischer Sicherheitsrahmen wird den Wert steigern, den wir unseren Kunden in der sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft von heute bieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

