范德堡大學選擇Parse Biosciences的GigaLab來產生麻疹、腮腺炎和德國麻疹早期中和抗體圖譜

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 范德堡大學醫學中心和Parse Biosciences今日宣布達成一項策略合作，以產生單細胞圖譜，重點在於瞭解麻疹、腮腺炎和德國麻疹的漿母細胞（早期免疫細胞克隆型，對中和抗體的形成至關重要）的多樣性。這項工作旨在對疫苗中和抗體的形成建立最全面的理解，並確定針對這些傳染源的主要有效抗體。

范德堡大學抗體治療中心主任James Crowe博士將領導這項大規模免疫細胞研究的開發。

Crowe表示：「此次合作使我們能夠創建迄今為止最大的中和漿母細胞單細胞圖譜。我們對數千萬個B細胞受體進行定序和繪圖，發現最有效的抗體譜系，從而加速抗體發現並為疫苗設計提供資訊。這些洞察為我們應對新出現的傳染威脅和最佳化現有免疫策略帶來了關鍵優勢。」

GigaLab利用Parse的Evercode化學技術，可以快速產生大型單細胞資料集，並以卓越的粒度對這些免疫細胞進行大規模定序。

Parse Biosciences首席技術官Charlie Roco博士表示：「我們很高興能與James Crowe博士和范德堡大學團隊合作，開展如此令人興奮的計畫。GigaLab的速度和規模使我們能夠對接觸這些病毒抗原後出現的大量免疫細胞進行定序，從而不僅更好地了解不同患者體內抗體的免疫多樣性、克隆擴增和抗原特異性，還可能識別出新的治療性抗體。」

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

憑藉共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學開發的技術，Parse現已籌募了逾一億美元的資金，全球客戶超過3000家。該公司不斷成長的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，不久前才擴張，為一座新總部和先進實驗室揭幕。如欲了解進一步詳情，請造訪： https://www.parsebiosciences.com/ 。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。