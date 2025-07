Vanderbilt kiest Parse Biosciences GigaLab voor het genereren van een atlas van vroege neutraliserende antilichamen tegen mazelen, bof en rodehond

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Het Vanderbilt University Medical Center en Parse Biosciences hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd om een single-cell atlas te genereren die zich richt op het begrijpen van de diversiteit aan plasmablasten – vroege immuuncelklonotypen die cruciaal zijn voor de vorming van neutraliserende antilichamen – tegen mazelen, bof en rodehond. Deze inspanning streeft ernaar om een zo volledig mogelijk begrip te krijgen van de vorming van neutraliserende antilichamen tegen het vaccin en om de dominante en effectieve antilichamen tegen deze infectieuze agentia te identificeren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.