Vidrí seleciona a Blue Yonder para otimizar gestão de inventários e aumentar a resiliência da cadeia de suprimentos

SAN SALVADOR, El Salvador, e DALLAS--(BUSINESS WIRE)--A gestão eficaz e precisa dos inventários no dinâmico mercado atual gera desafios significantes para os varejistas de ferragens e materiais de construção, tendo as mudanças sazonais, as tendências do mercado e os hábitos de consumo dos clientes uma contribuição nas flutuações imprevisíveis da demanda. É por isso que a Vidrí, principal varejista de ferragens e materiais de construção de El Salvador, está transformando digitalmente as operações da sua cadeia de suprimentos com os recursos de reabastecimento da Blue Yonder, com o suporte da Softtek, provedora global de serviços de TI e parceira da Blue Yonder.

Fundada em 1917, a Vidrí opera uma rede de centros de itens para a casa com autoatendimento e lojas industriais com atendimento em balcão, oferecendo uma ampla linha de produtos de ferragens, construção e para melhoria da casa. Com o intuito de melhorar a gestão dos seus inventários e a disponibilidade dos produtos nas suas 19 unidades, a Vidrí procurou a Blue Yonder e a Softtek para otimizar suas operações.

Ao modernizar seu sistema de reabastecimento com a tecnologia da Blue Yonder, a varejista busca melhorar sua previsão de demanda, aprimorar seus processos de inventário e, por fim, fortalecer sua resiliência operacional.

"Esta melhoria representa um marco significativo na jornada de transformação digital da Vidrí", afirmou Carlos Viche, gerente de reabastecimento da Vidrí. "Os recursos de reabastecimento e a solução baseada na nuvem da Blue Yonder nos permitirão responder rapidamente às flutuações na demanda, resultando em maior satisfação do cliente, significantes economias de custo e uma cadeia de suprimentos mais resiliente e eficiente".

"Com as inovadoras soluções de cadeia de suprimentos da Blue Yonder e a experiência em implementação da Softtek, a Vidrí conseguirá aumentar a velocidade e a precisão em suas operações de cadeia de suprimentos", afirmou Albert Jung, vice-presidente de varejo da Blue Yonder para a LATAM. "Estamos entusiasmados em ajudar a Vidrí a alcançar maior resiliência e eficiência da cadeia de suprimentos e atender melhor seus clientes com os produtos certos no momento certo".

"Estamos orgulhosos de continuar nossa colaboração com a Blue Yonder e a Vidrí nesta iniciativa", afirmou Israel Tavizón da Softtek, líder para as soluções da Blue Yonder na LATAM. "Focamos em tecnologias que são simples, inteligentes e confiáveis, proporcionando resultados mensuráveis. Ao aproveitar os recursos da Blue Yonder, ajudaremos a Vidrí a alavancar eficiência, melhorar visibilidade e ampliar as operações no futuro".

Sobre a Vidrí

A Vidrí é a principal varejista de ferragens e materiais de construção de El Salvador, operando 19 unidades na área metropolitana de San Salvador, bem como nas regiões paracentral, oeste e leste do país. Suas lojas atendem a diversas necessidades do mercado por meio de centros de itens para a casa com autoatendimento e formatos industriais com serviço de atendimento em balcão, oferecendo uma vasta seleção de produtos em 22 departamentos, incluindo ferramentas, materiais elétricos, de encanamento, de construção e de melhoria para a casa.

Sobre a Softtek

A Softtek é parceira global de engenharia de software, impulsionando negócios. Há mais de 40 anos, a empresa ajuda os clientes a construir, implementar e operar tecnologias que melhoram a vida. Criadores da terceirização nearshore, a Softtek aproxima inovação à estratégia empresarial. Não somos de "reinventar" e "reimaginar" os negócios; geramos resultados. Saiba mais em www.softtek.com e conecte com @Softtek nas mídias sociais.

Sobre a Blue Yonder

A Blue Yonder é líder mundial em transformação de cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Com uma plataforma unificada impulsionada por IA e uma rede de várias camadas, a Blue Yonder capacita os negócios a operar de forma sustentável, expandir de maneira rentável e encantar seus clientes, tudo à velocidade de máquina. Pioneira na aplicação de soluções de IA aos desafios mais complicados de cadeia de suprimentos, as inovações modernas da Blue Yonder e sua incomparável expertise no setor ajudam mais de 3.000 varejistas, fabricantes e provedores de serviço de logística a navegar com confiança pela complexidade das cadeias de suprimentos e disrupções. blueyonder.com

