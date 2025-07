Andersen Consulting udbygger sine kompetencer inden for cybersikkerhed

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter med at udvikle sine konsulentydelser med samarbejdsfirmaet IT Security Consulting & Training, et rådgivningsfirma inden for informationssikkerhed med hovedkontor i Jordan.

IT Security Consulting & Training blev stiftet i 2011 af administrerende partner Muntaser Bdair og har specialiseret sig i at betjene kunder i den statslige, finansielle og industrielle sektor med ekspertise inden for governance, risk og compliance (GRC), tekniske test, administrerede sikkerhedstjenester, databeskyttelse, cyberresiliens og bredere cybersikkerhedsinitiativer. IT Security Consulting & Training samarbejder med organisationer om at vurdere forretnings- og teknologitrusler, implementere robuste kontroller og opretholde overholdelsen af internationale sikkerhedsstandarder.

"Vores mission er at give organisationer mulighed for at opnå det højeste niveau af informationssikkerhed gennem praktisk rådgivning, avanceret uddannelse og skræddersyede sikkerhedsløsninger," siger Muntaser. "Vi er forpligtet til at dele vores viden under projektengagementer og til at sikre, at vores tjenester er brugbare for alle kunder. Ved at blive et samarbejdsfirma med Andersen Consulting kan vi nå bredere ud, samtidig med at vi bevarer vores fokus på at levere ydelser af høj kvalitet."

"IT Security Consulting & Trainings dybdegående ekspertise inden for cybersikkerhed og risikostyring vil være et aktiv for vores konsulentplatform," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres dokumenterede evne til at implementere tekniske og strategiske sikkerhedsstrukturer vil øge den værdi, vi leverer til kunder, der navigerer i tidens skiftende digitale landskab."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

