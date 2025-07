Andersen Consulting versterkt cyberbeveiligingscapaciteiten

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting blijft zijn adviesdiensten bevorderen met samenwerkingspartner IT Security Consulting & Training, een adviesbureau op het gebied van informatiebeveiliging, met hoofdkantoor in Jordanië.

IT Security Consulting & Training, opgericht in 2011 door beherend vennoot Muntaser Bdair, specialiseert zich in het bedienen van klanten uit de overheids-, financiële en industriële sectoren en levert expertise op het gebied van governance, risico en compliance (GRC), technische testen, beheerde beveiligingsdiensten, privacy, veerkracht en bredere cyberbeveiligingsinitiatieven. IT Security Consulting & Training werkt samen met organisaties om dreigingen voor bedrijven en technologie te beoordelen, solide controles uit te voeren en te zorgen voor compliance met de internationale beveiligingsnormen.

“Onze missie is om organisaties in staat te stellen hun hoogste niveau van informatiebeveiliging te behalen via praktisch advies, geavanceerde training en op maat gemaakte beveiligingsoplossingen," zei Muntaser. "We doen een toezegging om onze kennis over te dragen tijdens projecten en om ervoor te zorgen dat onze diensten uitvoerbaar zijn voor elke klant. Een samenwerkingspartner worden van Andersen Consulting maakt het ons mogelijk onze impact te vergroten en om ons ondertussen te richten op het leveren van hoogwaardige diensten."

“IT Security Consulting & Training’s uitgebreide expertise op het gebied van cyberbeveiliging en risicobeheer zal een troef zijn voor ons adviesplatform," zei Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. "Hun bewezen capaciteit om technische en strategische beveiligingskaders uit te voeren, zal de waarde vergroten die we aan klanten bieden die hun weg proberen te vinden in het veranderende digitale landschap."

Andersen Consulting is een internationaal adviesbedrijf dat een uitgebreide waaier aan diensten biedt die die zich uitstrekken van de transformatie van bedrijfsstrategieën, bedrijfsvoering, technologieën en AI, alsook oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale dienstenmodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op het gebied van advies, belastingen, wetgeving, waardering en internationale mobiliteit op een internationaal platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkingspartners. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesdiensten via zijn wereldwijde aangesloten en samenwerkingspartners.

