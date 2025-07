CapVest en Parquest bereiken overeenstemming over de voorwaarden voor overname van Sopral door IPN

LONDEN en PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Inspired Pet Nutrition (“IPN”), het snelgroeiende bedrijf voor dierenvoeding onder beheer van CapVest Partners LLP (“CapVest”), en Parquest, een toonaangevende beleggingsmaatschappij, hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor de overname van Sopral, een vooraanstaand platform van merkproducten voor dierenvoeding met productiefaciliteiten in Frankrijk dat de Europese markt bestrijkt.

De transactie is onder voorbehoud van de gebruikelijke goedkeuringen door de regulerende instanties en de sluitingsvoorwaarden. De financiële voorwaarden zijn niet bekendgemaakt.

Sopral, gevestigd in Pléchâtel, Bretagne, Frankrijk, is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardig droogvoer voor huisdieren met een uitgebreid assortiment voedingsoplossingen van hoge kwaliteit, waaronder de merken Pro-Nutrition Prestige, Pure Life en Protect.

