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Andersen Consulting深化网络安全能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于约旦的信息安全咨询公司IT Security Consulting & Training展开合作，持续提升自身咨询能力。

IT Security Consulting & Training由管理合伙人Muntaser Bdair于2011年创立，专注于为政府、金融及工业领域的客户提供服务，在治理、风险与合规(GRC)、技术测试、托管安全服务、隐私保护、抗风险能力及更广泛的网络安全举措方面具备专业实力。IT Security Consulting & Training协助各类组织评估业务与技术威胁、实施健全的控制措施，并确保其符合国际安全标准。

Muntaser表示：“我们的使命是通过务实的咨询服务、先进的培训及量身定制的安全解决方案，助力组织实现最高级别的信息安全。我们致力于在项目合作中传递知识，并确保为每位客户提供切实可行的服务。成为Andersen Consulting的合作公司，使我们能够在持续专注于提供高质量服务的同时，扩大自身的影响力。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“IT Security Consulting & Training在网络安全和风险管理领域的深厚专业知识将成为我们咨询平台的宝贵资产。其在实施技术及战略安全框架方面的成熟能力将提升我们为客户提供的价值，尤其是在客户应对当今不断变化的数字环境时。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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