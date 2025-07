SiPearl: Abschluss der Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Mio. EUR mit Cathay Venture (Taiwan), EIC Fund und France 2030

MAISONS-LAFFITTE, Frankreich--(BUSINESS WIRE)--SiPearl, ein Unternehmen, das europäische Hochleistungsprozessoren für Supercomputing und KI entwickelt, hat mit einer dritten Tranche in Höhe von 32 Mio. EUR den endgültigen Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 130 Mio. EUR erreicht.

SiPearl wurde mit Mitteln der Europäischen Union finanziert und im Januar 2020 unter der Schirmherrschaft des Konsortiums European Processor Initiative ins Leben gerufen, das die Rückkehr energieeffizienter Hochleistungsprozessortechnologien in Europa fördern soll. Seitdem hat das Unternehmen seine Mission erfüllt, indem es ein erstklassiges Prozessorteam mit 200 Mitarbeitern in Frankreich, Spanien und Italien aufgebaut und eine eigene souveräne Infrastruktur mit Rechenzentren in Frankreich eingerichtet hat, die mit Servern und Emulatoren für den Halbleiterentwurf ausgestattet sind. SiPearl hat die Entwicklung des komplexesten Prozessors abgeschlossen, der jemals in Europa entworfen wurde: Rhea1. Mit 80 Arm Neoverse V1-Kernen besteht Rhea1 aus mehr als 61 Milliarden Transistoren. Vor einigen Wochen wurde Rhea1 fertiggestellt und an den weltweit führenden Halbleiterhersteller TSMC in Taiwan zur Serienfertigung übergeben.

Rhea1 wird den CPU-Cluster von JUPITER ausstatten, dem ersten europäischen Exascale-Supercomputer, der sich im Besitz von EuroHPC JU befindet und vom Jülich Supercomputing Centre (Deutschland) betrieben wird. Als wichtiger Bestandteil bedeutender europäischer Kooperationsprojekte wird Rhea1 dazu beitragen, die technologische Souveränität, Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Europas zu sichern.

Die Gesamtsumme der Serie-A-Finanzierungsrunde von SiPearl ist die größte Serie-A-Finanzierung in der europäischen Fabless-Halbleiterindustrie. Diese dritte Finanzierungsrunde wird von zwei bestehenden Investoren, dem EIC-Fonds und dem französischen Staat über French Tech Souveraineté, das Teil von France 2030 unter der Leitung des Generalsekretariats für Investitionen ist, sowie einem neuen Investor, einer großen Private-Equity-Gesellschaft, der taiwanesischen Cathay Venture, die damit ihre erste Investition in Frankreich tätigt, unterstützt.

Diese jüngste Finanzierungsrunde der Serie A unterstützt die Industrialisierungsphase von Rhea1. Darüber hinaus werden die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten für die Einführung von Prozessoren der nächsten Generation beschleunigt, die den Anforderungen von Supercomputern und neuen Marktsegmenten wie Rechenzentren, KI und Unternehmen gerecht werden, noch bevor in wenigen Wochen die Serie B auf den Markt kommt.

