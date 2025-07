Vanderbilt choisit Parse Biosciences GigaLab pour générer un atlas des anticorps neutralisants précoces contre la rougeole, les oreillons et la rubéole

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Le Vanderbilt University Medical Center et Parse Biosciences ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique en vue de générer un atlas de cellules uniques axé sur la compréhension de la diversité des plasmablastes – clonotypes de cellules immunitaires précoces essentielles à la formation d'anticorps neutralisants – pour la rougeole, les oreillons et la rubéole. Cet effort a pour but d'acquérir la compréhension la plus complète de la formation d'anticorps neutralisants contre le vaccin et d'identifier les anticorps dominants et efficaces contre ces agents infectieux.

Le Dr James Crowe, directeur du Center for Antibody Therapeutics de Vanderbilt, dirigera le développement de l'étude à grande échelle sur les cellules immunitaires.

« Cette collaboration nous permet de créer le plus grand atlas cellulaire de plasmablastes neutralisants jamais assemblé », déclare M. Crowe. « En séquençant et en cartographiant des dizaines de millions de récepteurs de cellules B, nous pouvons découvrir les lignées d'anticorps les plus puissantes, ce qui accélère la découverte d'anticorps et contribue à la conception de vaccins. Ces connaissances nous donnent un avantage décisif pour répondre aux menaces infectieuses émergentes et optimiser les stratégies d'immunisation existantes. »

En s'appuyant sur la chimie Evercode de Parse, le GigaLab peut rapidement produire de volumineux groupes de données de cellules uniques, en séquençant ces cellules immunitaires avec une granularité exceptionnelle à l'échelle.

« Nous sommes ravis de travailler avec le Dr James Crowe et l'équipe de Vanderbilt sur un projet aussi passionnant », déclare le Dr Charlie Roco, directeur de la technologie chez Parse Biosciences. « La vitesse et l'échelle atteintes avec le GigaLab nous permettront de séquencer un nombre sans précédent de cellules immunitaires présentes après l'exposition à ces antigènes viraux. Outre une meilleure compréhension de la diversité immunitaire, de l'expansion clonale et de la spécificité antigénique des anticorps chez un certain nombre de patients, ces résultats pourraient également permettre d'identifier de nouveaux anticorps thérapeutiques. »

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale dans les sciences du vivant ayant pour mission d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur inégalée, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, le traitement par cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Grâce à la technologie développée à l'Université de Washington par les cofondateurs Alex Rosenberg et Charles Roco, Parse a levé plus de 100 millions de dollars en capital et est maintenant utilisé par 3 000 clients à travers le monde. Son portefeuille croissant de produits comprend Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select, et une solution d'analyse de données, Trailmaker™.

Parse Biosciences est basé dans le quartier animé de South Lake Union à Seattle, où la société a récemment établi son nouveau siège et ouvert un laboratoire de pointe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.parsebiosciences.com/.

