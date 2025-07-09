SiPearl：完成由台灣 Cathay Venture、EIC Fund 和 France 2030 共同參與的 1.3 億歐元 A 輪融資

法国邁松—拉菲特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SiPearl 是一家專注於為超級運算與人工智能打造歐洲高性能、節能處理器的公司，現已完成總額達 1.3 億歐元的 A 輪融資，第三輪募資金額為 3,200 萬歐元。

SiPearl 最初由歐盟提供種子資金，於 2020 年 1 月正式成立，得到歐洲處理器計劃（European Processor Initiative）聯盟的支持，旨在推動高性能、節能處理器技術重返歐洲。自成立以來，SiPearl 已成功建立一支 200 人的世界級處理器研發團隊，覆蓋法國、西班牙和意大利，並在法國設立擁有自主控制權的數據中心，配備專用於半導體設計的伺服器與模擬器。目前，SiPearl 已完成歐洲史上最複雜處理器 Rhea1 的設計。Rhea1 集成 80 個 Arm Neoverse V1 核心，電晶體總數量超過 610 億。數週前，Rhea1 完成流片，並交付給全球領先的晶圓代工廠台灣台積電（TSMC）生產製造。

Rhea1 將用於 JUPITER 的 CPU 集群。JUPITER 是歐洲首台百億億次超級電腦，由 EuroHPC JU 擁有，並由德國的 Jülich Supercomputing Centre 營運。作為歐洲標誌性合作項目的核心組件，Rhea1 將有助於鞏固歐洲的技術主權、獨立性及競爭力。

SiPearl 本輪 A 輪融資亦創下歐洲無晶圓廠半導體行業的融資紀錄。第三輪資金由兩家現有投資方提供支持，分別為 EIC Fund 及代表法國政府的 French Tech Souveraineté（隸屬於 France 2030，由投資事務總秘書處主導），同時新增一家投資方 —— 來自台灣、首次在法國投資的私募股權機構 Cathay Venture。

本輪融資將支持 Rhea1 進入產業化階段，同時加快下一代處理器的研發，以滿足超級運算及新市場（如數據中心、AI 與企業級應用）的需求，為即將在數週後啟動的 B 輪融資打好基礎。

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