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范德堡大学选择Parse Biosciences的GigaLab来生成麻疹、腮腺炎和风疹早期中和抗体图谱

研究人员旨在探索麻腮风三联疫苗中初始浆母细胞的主要亚型，以开发中和抗体候选疗法

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 范德堡大学医学中心和Parse Biosciences今日宣布达成一项战略合作，以生成单细胞图谱，重点在于了解麻疹、腮腺炎和风疹的浆母细胞（早期免疫细胞克隆型，对中和抗体的形成至关重要）的多样性。这项工作旨在对疫苗中和抗体的形成建立最全面的理解，并确定针对这些传染源的主要有效抗体。

范德堡大学抗体治疗中心主任James Crowe博士将领导这项大规模免疫细胞研究的开发。

Crowe表示：“此次合作使我们能够创建迄今为止最大的中和浆母细胞单细胞图谱。我们对数千万个B细胞受体进行测序和绘图，发现最有效的抗体谱系，从而加速抗体发现并为疫苗设计提供信息。这些洞察为我们应对新出现的传染威胁和优化现有免疫策略带来了关键优势。”

GigaLab利用Parse的Evercode化学技术，可以快速生成大型单细胞数据集，并以卓越的粒度对这些免疫细胞进行大规模测序。

Parse Biosciences首席技术官Charlie Roco博士表示：“我们很高兴能与James Crowe博士和范德堡大学团队合作，开展如此激动人心的项目。GigaLab的速度和规模使我们能够对接触这些病毒抗原后出现的大量免疫细胞进行测序，从而不仅更好地了解不同患者体内抗体的免疫多样性、克隆扩增和抗原特异性，还可能识别出新的治疗性抗体。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

凭借联合创始人Alex Rosenberg和Charles Roco在华盛顿大学开发的技术，Parse至今已筹集超过1亿美元资金，全球客户超过3000家。其不断扩张的产品组合包括：Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及数据分析解决方案Trailmaker™。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的 South Lake Union区，最近那里已扩建为一个全新的总部和最先进的实验室。若要了解更多信息，请访问 https://www.parsebiosciences.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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媒体联络人：
Kaitie Kramer – kkramer@parsebiosciences.com

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