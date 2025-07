RevBits, LLC expande sua presença na América do Sul com a FMP Soluções, sediada no Brasil

MINEOLA, NY--(BUSINESS WIRE)--A RevBits, LLC, LLC, uma empresa de soluções de segurança cibernética de Nova York, continua a expandir sua presença internacional por meio de um canal global robusto. Com o acordo de parceria recentemente assinado com a FMP Soluções Limitada do Brasil, o grande mercado sul-americano se expande para ambas as empresas no setor crítico de segurança cibernética. A parceria ajudará a FMP Soluções a aprimorar a segurança digital de sua base de clientes, fornecendo a exclusiva e premiada Cyber Intelligence Platform (“CIP”) da RevBits para defender seus diversos clientes de base industrial e agências governamentais contra ataques cibernéticos prejudiciais.

David M. Schiffer, CEO da RevBits, disse: “A combinação bem-sucedida de cinco produtos avançados de cibersegurança em um único Painel Unificado (RevBits CIP), com a altamente conceituada reputação, produtos e serviços da FMP Solutions em toda a América do Sul, certamente será atraente para a base de clientes atual da FMP, além de abrir novos mercados para eles. Nossa plataforma oferece proteção máxima para vários aspectos da infraestrutura de TI.”

Renan Fenelon, CEO da FMP Soluções Limitada, disse: “Estamos animados para fazer parceria com a RevBits, uma empresa que está realmente ultrapassando os limites da inovação em cibersegurança. Essa colaboração nos permite trazer soluções de segurança de classe mundial e testadas em batalha para empresas em todo o Brasil e América do Sul, em um momento em que a demanda por proteção avançada nunca foi tão alta. A tecnologia da RevBits se encaixa perfeitamente com nossa missão de entregar defesa cibernética mais inteligente e eficaz, e vemos um enorme potencial de crescimento para ambos os lados. Essa parceria marca o início de um novo capítulo — não apenas para nossas empresas, mas para o futuro da cibersegurança na região.”

Sobre a RevBits

Fundada em 2018, a RevBits é dedicada a oferecer aos clientes proteção avançada contra as ameaças cibernéticas mais sofisticadas enfrentadas pelas empresas. Sua plataforma integrada, CIP, reúne cinco módulos principais, todos acessíveis por login único por meio do painel do CIP: RevBits Endpoint Security & EDR, RevBits Email Security, RevBits Privileged Access Management, RevBits Zero Trust Network e RevBits Deception Technology.

A sede da RevBits está localizada em Mineola, Nova York, com escritórios globais na Europa e no Oriente Médio.

Sobre a FMP Soluções Limitada

A FMP Soluções é uma empresa brasileira de tecnologia de ponta, sediada em Brasília, dedicada a fornecer um produto versátil que atenda às necessidades das áreas militar, do agronegócio, das indústrias de energia e de data centers de alta tecnologia. A empresa também oferece cursos de certificação para o uso de seus produtos e de diversas tecnologias cibernéticas, garantindo que seus clientes tenham as habilidades e conhecimentos necessários para utilizá-los com eficiência.

