Andersen Consulting renforce ses capacités en matière de cybersécurité

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting continue d'accroître ses capacités de conseil en collaborant avec IT Security Consulting & Training, une société de conseil en sécurité de l'information dont le siège se trouve en Jordanie.

Fondée en 2011 par l'associé directeur Muntaser Bdair, IT Security Consulting & Training se spécialise dans le service aux clients des secteurs gouvernementaux, financiers et industriels, offrant une expertise en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), de tests techniques, de services de sécurité gérés, de protection de la vie privée, de résilience et d'initiatives plus larges de cybersécurité. IT Security Consulting & Training travaille avec les organisations pour évaluer les menaces commerciales et technologiques, mettre en œuvre des contrôles solides et maintenir la conformité avec les normes de sécurité internationales.

« Notre mission est de permettre aux organisations d'atteindre le plus haut niveau de sécurité de l'information grâce à des conseils pratiques, des formations avancées et des solutions de sécurité sur mesure », a déclaré Muntaser. « Nous nous engageons à transférer nos connaissances au cours des missions de projet et à veiller à ce que nos services soient exploitables pour chaque client. Devenir une société collaboratrice d'Andersen Consulting nous permet d'élargir notre impact tout en continuant à nous focaliser sur la fourniture de services de haute qualité. »

« L'expertise approfondie d'IT Security Consulting & Training en matière de cybersécurité et de gestion des risques sera un atout pour notre plateforme de conseil », a déclaré Mark L. Vorsatz, président et président-directeur général d'Andersen. « Leur capacité éprouvée à mettre en œuvre des cadres de sécurité techniques et stratégiques améliorera la valeur que nous offrons aux clients qui naviguent dans le paysage numérique en constante évolution d'aujourd'hui. »

Andersen Consulting est une pratique de conseil internationale offrant une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité mondiale et d'expertise consultative sur une plateforme internationale avec plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.