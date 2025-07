Accord annonce les résultats du vote de l'assemblée annuelle

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Accord Financial Corp. (TSX – ACD) (la « Société ») annonce aujourd’hui les résultats du vote de son assemblée générale des actionnaires tenue le 14 mai 2025 à Toronto (Ontario). Les résultats ont été rapportés lors de l'assemblée annuelle, cependant, l'annonce et le dépôt ont été retardés par inadvertance.

Les actionnaires ont voté en faveur de toutes les questions soulevées lors de l'assemblée, comme indiqué ci-dessous. Au total, 6 406 657 actions ont été représentées à l'assemblée, ce qui représente 74,85% du total des actions émises et en circulation.

1. Élection des administrateurs

Les sept candidats suivants ont été élus à titre d'administrateurs de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés :

Nombre de votes Pourcentage de votes exprimés Nom Pour Abstentions Pour Abstentions David Beutel 6 105 873 300 599 95,31% 4,69% Burt Feinberg 5 836 773 569 699 91,11% 8,89% Simon Hitzig 5 798 373 608 099 90,51% 9,49% Jean Holly 5 853 373 553 099 91,37% 8,63% Gary Prager 5 829 873 576 599 91,00% 9,00% David Spivak 5 813 273 593 199 90,74% 9,26% Stephen Warden 5 836 773 569 699 91,11% 8,89% Expand

2. Nomination des auditeurs

KPMG LLP, Chartered Professional Accountants, a été nommé auditeur de la Société pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025.

Votes pour Abstentions Votes pour Abstentions 6 391 547 15 110 99,76% 0,24% Expand

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial est l'une des sociétés de financement commercial les plus dynamiques d’Amérique du Nord offrant des solutions de financement rapides et polyvalentes, y compris le financement sur actifs, l’affacturage, le financement des stocks, le crédit-bail d’équipement (au Canada), le financement du commerce et le financement des films et des médias. En tirant parti de notre combinaison unique de solidité financière, d’expérience approfondie et de réflexion indépendante, nous créons des solutions financières à succès pour les PME afin que nos clients puissent prospérer.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.