Invivoscribe erweitert seine Dienstleistungen im Bereich der Durchflusszytometrie, um die Entwicklung der CAR-T-Immuntherapie und die Vorbereitung auf die Zulassung mit dem Start der klinischen Phase-1-Studie von CERo Therapeutics zu beschleunigen

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Invivoscribe Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Präzisionsdiagnostik und Tests zur Messung von minimaler Restkrankheit (MRD), ist stolz darauf, CERo Therapeutics Holdings, Inc. zu unterstützen, ein innovatives Immuntherapieunternehmen, das die nächste Generation von gentechnisch veränderten T-Zell-Therapeutika vorantreibt, die phagozytische Mechanismen nutzen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit hat LabPMM (das globale Referenzlabor von Invivoscribe) seine multiparametrischen Durchflusszytometrie-Dienstleistungen (MFC) angepasst und seinen sensitiven MFC-AML-MRD-Assay implementiert, um die klinische Studie von CERo zu seinem Leitwirkstoff CER-1236 zu unterstützen. Die Studie zielt auf akute myeloische Leukämie (AML) in Patienten ab, die rezidiviert/refraktär sind, sich in Remission mit MRD befinden oder neu mit TP53-mutierter MDS/AML diagnostiziert wurden.

AML ist eine aggressive Form von Blutkrebs, die durch eine rasche Ansammlung abnormaler myeloischer Zellen im Knochenmark und Blut gekennzeichnet ist und die normale Blutbildung stört.1 Die Behandlung von AML ist aufgrund ihrer genetischen Heterogenität und des hohen Rückfallrisikos besonders komplex. CAR-T-Therapien (chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen) und Chimeric Engulfment Receptor T-Zell-Therapien („CER-T-Therapien“), bei denen die körpereigenen T-Zellen des Patienten so verändert werden, dass sie Krebszellen erkennen und angreifen, haben sich bei anderen hämatologischen Malignomen als vielversprechend erwiesen und werden nun auch bei AML untersucht. Da diese Therapien jedoch aus patienteneigenen Zellen hergestellt werden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Endprodukt keine leukämischen Blasten enthält. Dies unterstreicht die Notwendigkeit sensitiver, validierter Assays, wie sie Invivoscribe und seine weltweit akkreditierten regionalen Labore, LabPMM, anbieten.

Der CAP/CLIA-validierte AML MRD MFC-Assay von LabPMM, der zur Quantifizierung von Leukämie-Restzellen bei Patienten unter Behandlung entwickelt wurde, wurde speziell auf zwei entscheidende Anforderungen des Arzneimittelentwicklungsprogramms von CERo zugeschnitten: (1) Bewertung der Reinheit des hergestellten T-Zell-Produkts durch Nachweis von AML-Blasten vor der Infusion und (2) Bewertung des Ansprechens auf CER-1236 während der Studie.

Dr. Kristen Pierce, Chief Development Officer von CERo, erklärte: „Invivoscribe hat bei der Durchführung dieser klinischen Studie eine wesentliche Rolle gespielt. Ihre Technologie und ihr Fachwissen haben uns den Weg in die klinische Phase erleichtert, indem sie dazu beigetragen haben, die Reinheit unseres Prüfpräparats sicherzustellen. Jetzt profitieren wir von den Vorteilen unserer Zusammenarbeit, da die Studie bereits läuft und wir die therapeutische Wirkung bewerten möchten."

Diese Zusammenarbeit war maßgeblich für die Weiterentwicklung von CER-1236, das kürzlich von der FDA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von AML erhalten hat2. Dies unterstreicht die zunehmende Bedeutung einer integrierten diagnostischen Unterstützung für die Weiterentwicklung personalisierter Immuntherapien und spiegelt das Engagement von Invivoscribe wider, Innovationen und Standardisierungen in der Onkologie voranzutreiben, um Immuntherapien schneller für Patienten verfügbar zu machen.

Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von LabPMM im Bereich Durchflusszytometrie und molekulare Tests finden Sie unter https://invivoscribe.com/clinical-lab-services/ oder kontaktieren Sie uns unter inquiry@invivoscribe.com und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Invivoscribe Inc.

Invivoscribe® ist ein weltweit tätiges, vertikal integriertes Biotechnologieunternehmen, das sich der Verbesserung der Lebensqualität durch Precision Diagnostics® verschrieben hat. Seit dreißig Jahren verbessert Invivoscribe die Qualität der Gesundheitsversorgung weltweit durch die Bereitstellung hochwertiger standardisierter Reagenzien, Tests und Bioinformatik-Tools zur Weiterentwicklung der Präzisionsmedizin. Invivoscribe verfügt über eine erfolgreiche Bilanz in der Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen, die an klinischen Studien über unser globales Labornetzwerk in den USA, Deutschland, Japan und China interessiert sind, sowie in der Entwicklung und Vermarktung von Begleitdiagnostika, wobei wir über fundierte Fachkenntnisse sowohl im Bereich der Zulassungsbehörden als auch im Laborbereich verfügen. Invivoscribe bietet vertriebsfähige Kits sowie Dienstleistungen für klinische Studien über seine weltweit ansässigen Tochtergesellschaften für klinische Labore (LabPMM®) an und ist damit ein idealer Partner von der diagnostischen Entwicklung über klinische Studien und Zulassungsanträge bis hin zur Kommerzialisierung.

Über CERo Therapeutics Holdings, Inc.

CERo ist ein innovatives Immuntherapieunternehmen, das die Entwicklung von T-Zell-Therapeutika der nächsten Generation für die Behandlung von Krebs vorantreibt. Der firmeneigene Ansatz zur T-Zell-Manipulation, der es ermöglicht, bestimmte wünschenswerte Eigenschaften der angeborenen und adaptiven Immunität in einem einzigen therapeutischen Konstrukt zu integrieren, ist darauf ausgelegt, das gesamte Immunrepertoire des Körpers zu aktivieren, um eine optimierte Krebstherapie zu erreichen. Diese neuartige zelluläre Immuntherapieplattform soll patienteneigene T-Zellen so umprogrammieren, dass sie Tumore eliminieren, indem sie Phagozytose-Mechanismen zur Zerstörung von Krebszellen entwickeln. Dabei entstehen sogenannte Chimeric Engulfment Receptor T-Zellen („CER-T“). CERo ist davon überzeugt, dass die differenzierte Aktivität von CER-T-Zellen ihnen eine größere therapeutische Anwendungsmöglichkeit bieten wird als die derzeit zugelassene chimäre Antigenrezeptor-Zelltherapie (CAR-T), da CER-T potenziell sowohl bei hämatologischen Malignomen als auch bei soliden Tumoren eingesetzt werden kann. CERo hat klinische Studien für seinen führenden Produktkandidaten CER-1236 zur Behandlung von hämatologischen Malignomen begonnen.

1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction

2 https://www.cero.bio/press-release?storyId=7477275225065985

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.