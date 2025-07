Invivoscribe amplía sus servicios de citometría de flujo para acelerar el desarrollo de la inmunoterapia CAR-T y su puesta a punto reglamentaria con el inicio del ensayo clínico de fase 1 de CERo Therapeutics

Share

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Invivoscribe Inc., líder mundial en diagnósticos de precisión y pruebas de enfermedad residual mensurable (MRD, por sus siglas en inglés), tiene el orgullo de apoyar a CERo Therapeutics Holdings, Inc., una empresa innovadora de inmunoterapia que busca avanzar en la próxima generación de terapias de células T modificadas que emplean mecanismos fagocíticos. A través de esta colaboración, LabPMM (los laboratorios de referencia global de Invivoscribe) han adaptado sus servicios de citometría de flujo multiparamétrica (MFC, por sus siglas en inglés) y han implementado su prueba de alta sensibilidad «AML MRD MFC» para apoyar el ensayo clínico de CERo de su compuesto principal, CER-1236. El ensayo está dirigido a la leucemia mieloide aguda (LMA) en pacientes en recaída/refractarios, en remisión con MRD o recién diagnosticados de síndrome mielodisplásico/leucemia mieloide aguda (SMD/LMA) con mutación TP53. La LMA es un cáncer hematológico agresivo que se caracteriza por la rápida acumulación de células mieloides anormales en la médula ósea y la sangre, lo que altera la hematopoyesis normal.1 El tratamiento de la LMA es especialmente complejo debido a su heterogeneidad genética y al alto riesgo de recaída. Las terapias CAR-T (células T con receptores quiméricos de antígenos) y CER-T (células T con receptores quiméricos de engullimiento), que consisten en diseñar las células T del propio paciente para que reconozcan y ataquen a las células cancerosas, han demostrado ser prometedoras en otras neoplasias hematológicas y ahora se están estudiando para la LMA. Sin embargo, dado que estas terapias se fabrican a partir de células obtenidas del propio paciente, es fundamental confirmar que los blastos leucémicos no se incluyan accidentalmente en el producto terapéutico final, lo que subraya la necesidad de ensayos sensibles y validados como los que ofrecen Invivoscribe y sus laboratorios regionales acreditados a nivel mundial, LabPMM. El ensayo «AML MRD MFC» validado por CAP/CLIA de LabPMM, que se diseñó para cuantificar las células leucémicas residuales en pacientes en tratamiento, se adaptó para satisfacer dos necesidades críticas en el programa de desarrollo de fármacos de CERo: (1) evaluar la pureza del producto de células T fabricado mediante la detección de blastos residuales de LMA antes de la infusión, y (2) evaluar la respuesta terapéutica a CER-1236 durante el ensayo. La Dra. Kristen Pierce, directora de Desarrollo de CERo, comentó: «Invivoscribe ha desempeñado un papel fundamental en la realización de este ensayo clínico. Su tecnología y experiencia facilitan nuestro avance hacia la clínica al ayudarnos a garantizar la pureza de nuestro producto en investigación, y ahora estamos cosechando los beneficios de nuestra colaboración conforme se desarrolla el ensayo y buscamos evaluar la respuesta terapéutica». Este esfuerzo de colaboración resultó decisivo para el avance del CER-1236, que recientemente recibió la designación de medicamento huérfano de la FDA para el tratamiento de la LMA2. La designación señala claramente la creciente urgencia de un apoyo diagnóstico integrado en el avance de las inmunoterapias personalizadas y refleja el compromiso de Invivoscribe de impulsar la innovación y la estandarización en todo el panorama del tratamiento oncológico, ayudando ahora a que las inmunoterapias lleguen más rápidamente a los pacientes. Para más información sobre los servicios de citometría de flujo y pruebas moleculares de LabPMM, visite https://invivoscribe.com/clinical-lab-services/ o póngase en contacto con nosotros en inquiry@invivoscribe.com y síganos en LinkedIn. Acerca de Invivoscribe Inc. Invivoscribe® es una empresa global de biotecnología integrada verticalmente que se dedica a Improving Lives with Precision Diagnostics® (Mejorar vidas con diagnóstico de precisión). Durante treinta años, Invivoscribe ha mejorado la calidad de la asistencia médica en todo el mundo por medio de sus reactivos estandarizados de alta calidad, pruebas y herramientas bioinformáticas para avanzar en el campo de la medicina de precisión. Invivoscribe cuenta con un exitoso historial de asociaciones con empresas farmacéuticas interesadas en pruebas de ensayos clínicos a través de nuestra red mundial de laboratorios ubicados en EE. UU., Alemania, Japón y China, y en desarrollar y comercializar diagnósticos complementarios, con nuestra rigurosa experiencia tanto en servicios de reglamentación como de laboratorio. Al proporcionar kits que pueden distribuirse, así como servicios de ensayos clínicos a través de sus filiales de laboratorios clínicos ubicados en todo el mundo (LabPMM®), Invivoscribe es un socio ideal desde el desarrollo del diagnóstico, pasando por los ensayos clínicos, las presentaciones reglamentarias y la comercialización. Acerca de CERo Therapeutics Holdings, Inc. CERo es una empresa innovadora de inmunoterapia que avanza en el desarrollo de terapias de células T modificadas de nueva generación para el tratamiento del cáncer. Su enfoque patentado de ingeniería de células T, que le permite integrar ciertas características deseables de la inmunidad innata y adaptativa en un único constructo terapéutico, está diseñado para involucrar a todo el repertorio de inmunidad del cuerpo para lograr una terapia optimizada contra el cáncer. Se espera que esta novedosa plataforma de inmunoterapia celular redirija las células T obtenidas del paciente para eliminar tumores mediante la creación de vías de engullimiento que empleen mecanismos fagocíticos para destruir las células cancerosas, creando lo que CERo denomina células T con receptores quiméricos de engullimiento («CER-T»). CERo cree que la actividad diferenciada de las células CER-T les proporcionará una mayor aplicación terapéutica que la terapia celular con receptores quiméricos de antígenos («CAR-T») actualmente aprobada, ya que el uso de CER-T puede abarcar potencialmente tanto las neoplasias hematológicas como los tumores sólidos. CERo ha iniciado los ensayos clínicos de su principal producto candidato, CER-1236, contra las neoplasias hematológicas. 1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction

2 https://www.cero.bio/press-release?storyId=7477275225065985 El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

More News From Invivoscribe Inc.

Get RSS Feed

LabPMM® recibe la aprobación del Estado de Nueva York para el ensayo NPM1 MRD Assay - Ayudará a informar sobre la terapia y a acelerar los ensayos dirigidos SAN DIEGO--( BUSINESS WIRE )--Invivoscribe se complace en anunciar que su filial de propiedad exclusiva, el Laboratorio de Medicina Molecular Personalizada (Laboratory for Personalized Molecular Medicine®, LabPMM) ha recibido la aprobación del Estado de Nueva York (NYS) para el ensayo denominado NPM1 MRD Assay. Esta aprobación se produce solo dos meses después de obtener la aprobación del Estado de Nueva York para nuestro ensayo FLT3 ITD MRD Assay. Juntas, estas pruebas representan una herramient...

LabPMM de Invivoscribe obtiene la aprobación del estado de Nueva York para el ensayo FLT3 ITD MRD Assay SAN DIEGO--( BUSINESS WIRE )--Invivoscribe se enorgullece de anunciar que su filial de propiedad exclusiva, el Laboratorio de Medicina Molecular Personalizada (Laboratory for Personalized Molecular Medicine®, LabPMM), LLC, ha recibido la aprobación del Departamento de Salud del estado de Nueva York para ofrecer el ensayo denominado FLT3 ITD MRD Assay destinado a evaluar la enfermedad residual mensurable (MRD, por sus siglas en inglés). El ensayo ultrasensible de secuenciación de nueva generación...

Invivoscribe anuncia el registro del ensayo para detección de mutaciones en FLT3 LeukoStrat® CDx en el Reino Unido y Suiza SAN DIEGO--( BUSINESS WIRE )--Invivoscribe, líder mundial en diagnóstico de precisión, se complace en anunciar el éxito de la comercialización del ensayo LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay en el Reino Unido y Suiza. El LeukoStrat CDx FLT3 Mutation Assay es un ensayo que ayuda en la detección precisa de mutaciones en el gen FLT3, lo que permite a los médicos tomar decisiones de tratamiento con mayor fundamento. Este hito garantiza un mejor acceso a tratamientos críticos para los pacientes con diag...