Invivoscribe étend ses services de cytométrie en flux afin d’accélérer le développement de l’immunothérapie CAR-T et la préparation réglementaire avec le lancement de l’essai clinique de phase 1 de CERo Therapeutics

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Invivoscribe Inc., leader mondial dans le domaine des diagnostics de précision et des tests de détection des maladies résiduelles mesurables (MRD), est fier de soutenir CERo Therapeutics Holdings, Inc., une société innovante spécialisée dans l’immunothérapie qui cherche à faire progresser la prochaine génération de thérapies à base de cellules T modifiées utilisant des mécanismes phagocytaires.

Dans le cadre de cette collaboration, LabPMM (les laboratoires de référence mondiaux d’Invivoscribe) a personnalisé ses services de cytométrie en flux multiparamétrique (MFC) et mis en œuvre son test MFC AML MRD sensible afin de soutenir l’essai clinique de CERo sur son composé phare, le CER-1236. L’essai cible la leucémie aiguë myéloïde (LAM) chez les patients en rechute/réfractaires, en rémission avec MRM ou nouvellement diagnostiqués avec un SMD/LAM muté TP53.

La LAM est un cancer du sang agressif caractérisé par l’accumulation rapide de cellules myéloïdes anormales dans la moelle osseuse et le sang, perturbant l’hématopoïèse normale.1 Le traitement de la LAM est particulièrement complexe en raison de son hétérogénéité génétique et du risque élevé de rechute. Les thérapies CAR-T (cellules T à récepteurs antigéniques chimériques) et à cellules T à récepteurs d’engloutissement chimériques (« CER-T »), qui consistent à modifier les propres cellules T du patient pour qu’elles reconnaissent et attaquent les cellules cancéreuses, se sont révélées prometteuses dans d’autres hémopathies malignes et sont actuellement à l’étude pour la LAM. Cependant, comme ces thérapies sont fabriquées à partir de cellules provenant du patient, il est essentiel de confirmer que les blastes leucémiques ne sont pas inclus par inadvertance dans le produit thérapeutique final, ce qui souligne la nécessité de disposer de tests sensibles et validés, tels que ceux proposés par Invivoscribe et ses laboratoires régionaux accrédités à l’échelle mondiale, LabPMM.

Le test MFC MRD LAM validé par CAP/CLIA de LabPMM, conçu pour quantifier les cellules leucémiques résiduelles chez les patients sous traitement, a été personnalisé pour répondre à deux besoins essentiels du programme de développement de médicaments de CERo : (1) évaluer la pureté du produit à base de lymphocytes T fabriqué en détectant les blastes LAM résiduels avant la perfusion, et (2) évaluer la réponse thérapeutique au CER-1236 pendant l’essai.

Kristen Pierce, directrice du développement chez CERo, déclare : « Invivoscribe a joué un rôle essentiel dans la réalisation de cet essai clinique. Sa technologie et son expertise ont facilité notre avancée dans le domaine clinique en nous aidant à garantir la pureté de notre produit expérimental, et nous récoltons aujourd’hui les fruits de notre collaboration alors que l’essai est en cours et que nous cherchons à évaluer la réponse thérapeutique. »

Cette collaboration a joué un rôle déterminant dans l’avancement du CER-1236, qui a récemment reçu la désignation de médicament orphelin par la FDA pour le traitement de la LAM2. Cette désignation souligne l’urgence croissante d’un soutien diagnostique intégré dans l’avancement des immunothérapies personnalisées et reflète l’engagement d’Invivoscribe à favoriser l’innovation et la normalisation dans le domaine des traitements oncologiques, contribuant ainsi à accélérer l’accès des patients aux immunothérapies.

Pour plus d'informations sur les services de cytométrie en flux et de tests moléculaires de LabPMM, rendez-vous sur https://invivoscribe.com/clinical-lab-services/

À propos d’Invivoscribe Inc.

Invivoscribe® est une société de biotechnologie mondiale intégrée verticalement qui se consacre à sa mission Improving Lives with Precision Diagnostics®. Depuis trente ans, Invivoscribe améliore la qualité des soins de santé dans le monde entier en fournissant des réactifs standardisés de haute qualité, des tests et des outils bioinformatiques pour faire avancer le domaine de la médecine de précision. Invivoscribe jouit d’une expérience réussie de partenariats avec des sociétés pharmaceutiques intéressées par les essais cliniques par l’intermédiaire de notre réseau mondial de laboratoires situés aux États-Unis, en Allemagne, au Japon et en Chine, et par le développement et la commercialisation de diagnostics compagnons grâce à notre expertise rigoureuse en matière de réglementation et de services de laboratoire. En fournissant des kits distribuables, ainsi que des services d’essais cliniques par l’intermédiaire de ses filiales de laboratoires cliniques situées dans le monde entier (LabPMM®), Invivoscribe est un partenaire idéal pour le développement de diagnostics, les essais cliniques, les soumissions réglementaires et la commercialisation.

À propos de CERo Therapeutics Holdings, Inc.

CERo est une société innovante spécialisée dans l’immunothérapie qui fait progresser le développement de thérapies de nouvelle génération à base de cellules T modifiées pour le traitement du cancer. Son approche exclusive de l’ingénierie des cellules T, qui lui permet d’intégrer certaines caractéristiques souhaitables de l’immunité innée et adaptative dans une seule construction thérapeutique, est conçue pour mobiliser l’ensemble du répertoire immunitaire de l’organisme afin d’optimiser le traitement du cancer. Cette nouvelle plateforme d’immunothérapie cellulaire devrait rediriger les cellules T dérivées des patients afin d’éliminer les tumeurs en créant des voies d’engloutissement qui utilisent des mécanismes phagocytaires pour détruire les cellules cancéreuses, créant ainsi ce que CERo appelle des cellules T à récepteurs d’engloutissement chimériques (« CER-T »). CERo estime que l’activité différenciée des cellules CER-T leur conférera une application thérapeutique plus large que la thérapie cellulaire à récepteurs antigéniques chimériques (« CAR-T ») actuellement approuvée, car l’utilisation des CER-T pourrait potentiellement s’étendre à la fois aux hémopathies malignes et aux tumeurs solides. CERo a lancé des essais cliniques pour son principal produit candidat, le CER-1236, destiné au traitement des hémopathies malignes.

1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction

2 https://www.cero.bio/press-release?storyId=7477275225065985

