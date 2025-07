Le Groupe TITAN investit dans des matériaux de construction durables sur le site de l’ancienne centrale de Fiddler’s Ferry

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TITAN (Brussels:TITC) construira et exploitera un site de pointe dédié au traitement et à la valorisation des cendres volantes humides, à la suite d’un accord conclu avec PEEL NRE, une filiale du groupe PEEL, société privée britannique spécialisée dans les investissements en infrastructures et en immobilier.

L’installation devrait être opérationnelle d’ici le premier trimestre 2027. Cet accord de long terme, portant sur l’extraction et le traitement des cendres issues des lagunes, permettra à PEEL Group d’honorer son engagement en faveur d’une réhabilitation progressive du site, en le transformant en un espace stable, accessible et durable, intégrant des aménagements à la fois écologiques et récréatifs.

Jean-Philippe Benard, Directeur des matériaux cimentiers et membre du Comité Exécutif du Groupe TITAN, se félicite : « Ce projet constitue une avancée majeure dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance. En développant notre activité dans les matériaux cimentiers alternatifs, nous contribuons à renforcer la durabilité du secteur de la construction. Nous répondons également à la demande croissante en matériaux de construction innovants et à haute performance, en tirant parti de la technologie exclusive de notre société, ST Equipment & Technology. Nous sommes très satisfaits de notre partenariat de long terme avec PEEL, qui apportera de la valeur à l’environnement, à nos clients et aux communautés voisines. »

Kieran Tames, Directeur - Responsable de Peel NRE, précise : « Nous sommes très heureux d’avoir conclu cet accord avec le Groupe TITAN, qui vient couronner plusieurs années d’efforts soutenus pour évaluer en profondeur le potentiel de transformation des cendres résiduelles issues de la centrale en un produit de construction à faible teneur en carbone. Cet accord pourrait accélérer la récupération des cendres contenues dans les lagunes, permettant leur réhabilitation et leur valorisation, conformément au cadre de développement approuvé par les autorités locales l’an dernier. Grâce à ce partenariat, les clients actuels pourront continuer à s’approvisionner en cendres depuis le site, assurant ainsi la continuité de leur chaîne d’approvisionnement. »

Dès 2027, le site pourra traiter 300 000 tonnes de cendres volantes humides par an, avec une perspective de doublement de cette capacité. Les cendres traitées répondront à la norme BS EN 450, qui garantit leur qualité et leur homogénéité lorsqu’elles sont utilisées comme addition pouzzolanique dans les mélanges de ciment ou de béton.

TITAN s’appuiera sur les technologies de traitement exclusives avancées et l’expertise de ST Equipment & Technology, une société du Groupe, pour transformer les cendres volantes humides en un produit de qualité conforme à un usage béton, offrant des performances nettement supérieures aux méthodes actuelles d’extraction en lagune. Contrairement aux matériaux non traités, inadaptés aux applications à forte valeur ajoutée, les cendres volantes traitées par le Groupe TITAN constitueront un matériau cimentier supplémentaire à haute performance, destiné à la production de béton.

L’utilisation de la cendre volante traitée contribuera de manière significative à la réduction des émissions de carbone de l’industrie du ciment, à la diminution de la dépendance aux matières premières vierges et au soutien de l’économie circulaire. Les dépôts de cendre volante de Fiddlers Ferry peuvent être traités pour être utilisés dans le ciment, le béton et les blocs de béton cellulaire autoclavé - matériaux essentiels pour la construction de logements. Au cours de la période du contrat, des bénéfices environnementaux et économiques substantiels sont attendus, notamment :

L’évitement d’environ 7,5 millions de tonnes d’émissions de CO₂ (équivalent au retrait de 220 000 voitures par an des routes au Royaume-Uni)

L’économie d’environ 16 millions de tonnes de matières premières vierges

La réduction du besoin d’environ 10 millions de tonnes de matériaux cimentaires complémentaires importés (SCM)

La génération d’un investissement initial d’environ 20 millions de livres sterling

La création d’environ 100 emplois directs et indirects

L’augmentation des recettes fiscales pour les collectivités locales

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN est une entreprise internationale de premier plan active dans le secteur des matériaux de construction et d'infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 6 000 personnes ; il est présent dans plus de 25 pays occupant des positions de premier plan aux États-Unis, en Europe, y compris en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale. Le Groupe participe également à des joint-ventures au Brésil et en Inde. Fort de ses 120 ans d'histoire, TITAN a toujours encouragé une culture familiale et entrepreneuriale pour ses employés et travaille sans relâche avec ses clients pour répondre aux besoins modernes de la société tout en favorisant une croissance durable dans un esprit de responsabilité et d'intégrité. TITAN s'est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2050 et a fait valider ses objectifs de réduction de CO 2 par l'initiative Science Based Targets (SBTi). La société mère est cotée sur Euronext et à la bourse d’Athènes. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet, www.titanmaterials.com.

À propos de ST Equipment & Technology

ST Equipment & Technology est une filiale à 100 % du Groupe TITAN depuis 2002. Développé dans le Massachusetts, son procédé électrostatique à sec breveté est utilisé pour la valorisation des cendres volantes depuis 1995, fournissant des produits de haute qualité destinés au marché de la construction dans le monde entier : États-Unis, Canada, Pologne, Corée, Philippines, Japon et Royaume-Uni. Le projet TITAN de Fiddler’s Ferry constitue le 20e projet de valorisation de cendres volantes développé à l’aide de la technologie STET. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet à l’adresse www.steqtech.com.

À propos de Peel NRE – redonner vie aux ressources naturelles

Peel NRE détient et gère plus de 1 860 hectares de terrain, ce qui la place à l’avant-garde des efforts britanniques en matière de croissance verte et de régénération territoriale. Fidèle à son engagement en faveur de la neutralité carbone du pays d’ici 2050 et au soutien des objectifs régionaux liés à l’urgence climatique, l’entreprise se concentre sur la réutilisation, la reconversion et la réhabilitation des terrains afin de développer — ou de permettre le développement — d’infrastructures essentielles bas carbone à travers le Royaume-Uni.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Internet www.peelnre.co.uk/