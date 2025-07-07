IBA主席Umar Kremlev攜手Terence Crawford與Tyson Fury，開啟國際拳擊協會黃金時代

伊斯坦堡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 拳擊界一眾重磅人物齊聚伊斯坦堡，國際拳擊協會(IBA)主席Umar Kremlev在此揭曉該運動「黃金時代」的規劃。在拳壇名將Terence Crawford與重量級傳奇Tyson Fury的共同見證下，Kremlev概述了IBA的願景：建構支援業餘、職業及裸拳拳擊全層級選手的生態系統。

Kremlev表示：「我很榮幸歡迎眾多冠軍出席這場推動拳擊發展的盛會。我們的目標是讓每位選手都視IBA為家園。無論拳手身在何處，IBA都將為其提供支援。為孩子們創造機會，讓他們為自己和家人創造更好的未來，是我們的責任所在。」

Kremlev強調了拳擊的本源：「我們正在打造涵蓋業餘、職業及裸拳拳擊的生態系統。為何納入裸拳？因為那是拳擊的起源，是這項運動的歷史。我們希望規範該領域，為這些拳手開闢機會。」

這場記者會在Albert Batyrgaziev與James ‘Jazza’ Dickens的WBA/IBA職業頭銜賽前夕舉行，賽事透過DAZN平台直播。身為協會的職業分支，IBA職業賽致力於在全球促成頂尖拳手的巔峰對決。

IBA職業賽總監Al Siesta表示：「IBA已成為踐行我們願景的絕佳平台。這就像皇家馬德里——你從業餘階段起步，累積實力，當你希望轉為職業選手時，我們會為你提供安全保障。我們對其他管理機構持開放態度。這是合作而非競爭。排名將憑實力說話。只要你有格鬥能力，IBA職業賽就是你的舞臺。」

IBA長期以來以業餘拳擊領域的重量級機構著稱，如今透過提供獎金和強力支援來培養人才，為拳手們提供後盾。

IBA秘書長兼執行長Chris Roberts OBE表示：「Umar Kremlev主席做出了卓越的工作。IBA是一個複合型平台，從業餘階段到職業領域全程培養選手。我們的目標是為他們鋪設道路，讓他們在電視上看到英雄時，相信自己也能成為冠軍。

「我們的營運規模龐大，且致力於兌現承諾。今年我們將在阿拉伯聯合大公國舉辦IBA男子世界拳擊錦標賽。IBA的『黃金時代』是我們多年耕耘的成果。Umar已向原本一無所有的各個協會投入數百萬資金，只為支援孩子們和未來的冠軍。」

四個量級的世界冠軍Terence Crawford在與Saul ‘Canelo’ Alvarez的比賽前專程到場助威。Crawford表示：「IBA為拳擊所做的一切令人讚歎。太多有天賦的孩子無力參賽。IBA給了他們機會。我狀態很好，一直在刻苦訓練。我已準備好在今年9月成為三個量級無可爭議的冠軍。」

Tyson Fury盛讚了IBA在草根層面的工作。「特別感謝Umar Kremlev帶我來到這裡。對業餘拳擊的投入令人驚歎。我打業餘賽時沒有報酬。而現在，在Umar的支援下，這些年輕人真正擁有了機會。」

從AIBA（現IBA）體系中崛起的Fury暗示可能重返賽場。當被問及是否有意為IBA職業賽重量級頭銜對陣Anthony Joshua時，他表示：「當然，百分之百願意。Umar，拿出誠意來！我還沒有IBA職業賽的金腰帶，但我正值當打之年，無拘無束，隨時準備好迎接挑戰！」

關於國際拳擊協會：

國際拳擊協會(IBA)是全球拳擊運動的管理機構，成立於1946年。身為拳擊運動的守護者，IBA的策略以選手為核心，肩負著在全球推廣、支援、發展及團結這項久負盛名且歷史悠久的運動的明確使命。

*來源：AETOSWire

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