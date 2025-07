Il presidente dell'IBA Umar Kremlev si unisce a Terence Crawford e Tyson Fury per inaugurare l'Era d'Oro dell'International Boxing Association

ISTANBUL, Turchia--(BUSINESS WIRE)--Alcuni dei più grandi nomi della boxe si sono riuniti a Istanbul, mentre il presidente dell'International Boxing Association (IBA) Umar Kremlev ha svelato i piani per l'"Era d'oro" di questo sport. Insieme alla star Indiscussa Terence Crawford e all'icona dei pesi massimi Tyson Fury, Kremlev ha illustrato la visione dell'IBA di costruire un ecosistema che sostenga i pugili a ogni livello: dilettanti, professionisti e a mani nude.

"Sono entusiasta di accogliere così tanti campioni a questo evento per lo sviluppo della boxe", ha dichiarato Kremlev. "Il nostro obiettivo è di garantire che ogni atleta sappia che l'IBA è la sua casa. Ovunque si trovi un pugile, l'IBA lo sosterrà. È nostro dovere creare opportunità per i bambini, in modo che possano costruire un futuro migliore per se stessi e per le loro famiglie".

Kremlev ha sottolineato le radici della boxe: "Stiamo creando un ecosistema che copre la boxe a livello dilettantistico, professionale e a mani nude. Perché a mani nude? È lì che tutto ha avuto inizio. Rappresenta la storia del pugilato. Vogliamo regolamentarla e offrire opportunità a questi pugili".

La conferenza stampa si è svolta prima della gara per il titolo WBA/IBA Pro tra Albert Batyrgaziev e James "Jazza" Dickens, in diretta su DAZN. IBA.Pro, il braccio professionistico dell'associazione, mette in contatto i migliori pugili in incontri competitivi in tutto il mondo.

"L'IBA è diventata uno spazio incredibile per esprimere la nostra visione", ha dichiarato Al Siesta, direttore di IBA.Pro. "È come il Real Madrid: si inizia con i dilettanti, si guadagnano i propri riconoscimenti e, quando si vuole diventare professionisti, ce ne occupiamo noi. Siamo disponibili a incontrare altri organismi direttivi. Questa è collaborazione, non concorrenza. Le classifiche saranno basate sulle capacità. IBA.Pro è per chi sa combattere".

Conosciuta da tempo come potenza del pugilato dilettantistico, l'IBA ora sostiene i pugili con premi in denaro e un valido supporto per lo sviluppo dei talenti.

"Il presidente Umar Kremlev ha svolto un lavoro eccellente", ha dichiarato il Segretario generale e CEO di IBA Chris Roberts OBE. "IBA è una piattaforma ibrida che gestisce i giovani, dai dilettanti ai professionisti. L'obiettivo è fornire un percorso che consenta loro di vedere gli eroi in TV e di credere di poter diventare dei campioni.

"La nostra scala operativa è enorme. Siamo pronti a dare risultati. Quest'anno negli Emirati Arabi Uniti si terranno i Campionati mondiali di pugilato maschile IBA. L'Era d'oro dell'IBA è qualcosa che abbiamo costruito nel corso degli anni. Umar ha investito milioni in federazioni che non avevano nulla, tutto per sostenere i giovani e i futuri campioni".

Il campione del mondo Terence Crawford, vincitore di quattro titoli mondiali, è arrivato in aereo prima del suo incontro con Saul "Canelo" Alvarez per mostrare il suo sostegno. "È fantastico quello che l'IBA sta facendo per la boxe. Tanti ragazzi di talento non possono permettersi di gareggiare. L'IBA dà loro una possibilità". Crawford ha dichiarato: "Mi sento benissimo, ho lavorato sodo. Sono pronto a diventare un campione indiscusso in tre categorie a settembre".

Tyson Fury ha elogiato il lavoro di base dell'IBA. "Un grande ringraziamento a Umar Kremlev per avermi portato qui. L'investimento nei dilettanti è incredibile. Quando ero un dilettante, non venivo pagato. Ora, con il sostegno di Umar, questi giovani hanno una possibilità concreta".

Fury, che ha fatto carriera nell'AIBA (ora IBA), ha ventilato un possibile ritorno. Alla domanda se volesse combattere contro Anthony Joshua per il titolo IBA dei pesi massimi, ha risposto: "Certamente. Al 100%. Coprimi di soldi, Umar! Non ho una cintura IBA.Pro, ma sono giovane, libero, single e pronto a socializzare!"

Informazioni sull'International Boxing Association:

L'International Boxing Association (IBA) è l'organo direttivo mondiale del pugilato, fondato nel 1946. In quanto depositario della boxe, la strategia dell'IBA si basa su un approccio incentrato sull'atleta, con la chiara missione di promuovere, sostenere, sviluppare e unire uno sport prestigioso e storico in tutto il mondo.

*Fonte: AETOSWire