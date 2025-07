Invivoscribe espande i servizi per la citometria a flusso per velocizzare lo sviluppo e predisporre la rispondenza normativa dell'immunoterapia CAR-T con l'avvio dello studio clinico di fase 1 di CERo Therapeutics

SAN DIEGO--( BUSINESS WIRE )--Invivoscribe è lieta di annunciare che la sua controllata, il Laboratory for Personalized Molecular Medicine® (LabPMM) ha ricevuto l'approvazione dallo Stato di New York (NYS) per il NPM1 MRD Assay. Questa approvazione giunge solo due mesi dopo aver ottenuto l'approvazione del NYS per il nostro FLT3 ITD MRD Assay. Insieme, questi test rappresentano uno strumento critico per i pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (LMA), clinici e aziende farmaceutiche. La nuova...