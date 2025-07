IBA-voorzitter Umar Kremlev voegt zich bij Terence Crawford en Tyson Fury om een Gouden Tijdperk van de Internationale Boksbond in te luiden

ISTANBUL, Turkije--(BUSINESS WIRE)--Enkele van de grootste namen in de bokswereld kwamen samen in Istanbul waar IBA-voorzitter Umar Kremlev plannen onthulde voor een 'Gouden Tijdperk' van de sport. Samen met pound-for-pound-ster Terence Crawford en zwaargewicht-icoon Tyson Fury schetste Kremlev de visie van de IBA om een ecosysteem te bouwen dat vechters op elk niveau ondersteunt: amateur, professional en bare-knuckle.

“Ik ben verheugd om zoveel kampioenen te verwelkomen op dit evenement voor de ontwikkeling van boksen”, zei Kremlev. Ons doel is ervoor te zorgen dat elke atleet weet dat de IBA hun thuis is. Waar ze dan ook maar zijn, de IBA zal ze ondersteunen. Het is onze plicht om kansen te creëren voor kinderen om een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf en hun gezinnen.”

Kremlev benadrukte de roots van boksen: “We creëren een ecosysteem dat amateur-, professioneel en bare-knuckle-boksen omvat. Waarom bare-knuckle? Daar is het allemaal mee begonnen. Het is de geschiedenis van boksen. We willen het reguleren en kansen creëren voor deze vechters.”

De persconferentie vond plaats in de aanloop naar de WBA/IBA Pro-titelwedstrijd tussen Albert Batyrgaziev en James ‘Jazza’ Dickens, live op DAZN. IBA.Pro, de professionele tak van de vereniging, organiseert wereldwijd competitieve wedstrijden tussen topvechters.

“De IBA is een geweldige plek geworden om onze visie uit te dragen”, zei Al Siesta, directeur van IBA.Pro. “Het is net als Real Madrid — je komt uit het amateurcircuit, verdient je sporen, en als je pro wilt worden, zorgen we voor je. We staan open voor andere bestuursorganen. Dit is samenwerking, geen concurrentie. De ranglijsten zijn gebaseerd op bekwaamheid. Als je kunt vechten, is IBA.Pro voor jou.”

De IBA staat al lang bekend als een grootmacht in het amateurboksen en ondersteunt nu vechters met prijzengeld en sterke begeleiding om talent te ontwikkelen.

“Voorzitter Umar Kremlev heeft uitstekend werk geleverd”, aldus IBA-secretaris-generaal en CEO Chris Roberts OBE. “De IBA is een hybride platform dat kinderen begeleidt van amateurs tot professionals. Het doel is hen een pad te bieden, zodat ze helden op tv zien en geloven dat ze kampioenen kunnen worden.

“Onze operationele schaal is enorm. We zijn hier om resultaten te boeken. We hebben dit jaar de IBA Men’s World Boxing Championships in de VAE. Het Gouden tijdperk van de IBA is iets dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. Umar heeft miljoenen geïnvesteerd in federaties die niets hadden, allemaal om kinderen en toekomstige kampioenen te ondersteunen.”

Viervoudig wereldkampioen Terence Crawford kwam voor zijn gevecht met Saul ‘Canelo’ Alvarez overgevlogen om zijn steun te betuigen. “Het is geweldig wat de IBA doet voor boksen. Zoveel getalenteerde kinderen kunnen het zich niet veroorloven om aan wedstrijden mee te doen. De IBA geeft ze een kans.” Crawford zei: “Ik voel me geweldig, ik heb hard gewerkt. Ik ben klaar om in september een onbetwiste kampioen in drie gewichtsklassen te worden.”

Tyson Fury prees het werk van de IBA aan de basis. “Grote dank aan Umar Kremlev voor het feit dat hij me hierheen heeft gebracht. Investeren in amateurs is geweldig. Toen ik een amateur was, werd ik niet betaald. Nu, met de steun van Umar, hebben deze jongeren een echte kans.”

Fury, die via AIBA (nu IBA) groot is geworden, hintte naar een mogelijk terugkeer. Op de vraag of hij tegen Anthony Joshua wilde vechten voor de IBA Pro zwaargewicht-titel, zei hij: “Natuurlijk. 100%. Show me the money, Umar! Ik heb geen IBA.Pro-boksgordel, maar ik ben jong, vrij, single en klaar voor wat actie!”

Over de International Boxing Association:

De International Boxing Association (IBA) is de wereldwijde bestuursinstantie van boksen, opgericht in 1946. Als hoeder van het boksen is de strategie van de IBA gebaseerd op een aanpak waarbij de atleet centraal staat, met een duidelijke missie om deze prestigieuze en historische sport wereldwijd te promoten, ondersteunen, ontwikkelen en verenigen.

*Bron: AETOSWire