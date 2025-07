Invivoscribe breidt flow cytometrioe-services uit om de ontwikkeling van CAR-T immunotherapie en regelgevende paraatheid te versnellen met de opstart van een Fase 1 klinische studie van CERo Therapeutics

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Invivoscribe Inc., een internationale leider in precisiediagnose en MRD-testen (Measurable Residual Disease), verleent trots haar steun aan CERo Therapeutics Holdings, Inc., een innovatief immunotherapiebedrijf dat ernaar streeft om engineered T cel-therapeutica van de nieuwe generatie te bevorderen die gebruik maken van fagocytose-mechanismen.

Via deze samenwerking hebben LabPMM (de wereldwijde referentielaboratoria van Invivoscribe) hun MFC-services (Multiparametrische Flow Cytometrie) aangepast en hun gevoelige MFC AML MRD-proef geïmplementeerd om CERo’s klinische studie van hun hoofdverbinding, CER-1236, te ondersteunen. De studie richt zich op AML (Acute Myeloïde Leukemie) bij patiënten, die hervallen/ongevoelig zijn, in remissie met MRD, of bij wie onlangs TP53-gemuteerde MDS/AML in diagnose werd vastgesteld.

