IBA-Präsident Umar Kremlev läutet gemeinsam mit Terence Crawford und Tyson Fury die goldene Ära der International Boxing Association ein

Einige der größten Namen des Boxsports versammelten sich in Istanbul, als Umar Kremlev, Präsident der International Boxing Association (IBA), seine Pläne für die „goldene Ära" des Sports vorstellte. Zusammen mit dem Pfund-für-Pfund-Star Terence Crawford und der Schwergewichtsikone Tyson Fury skizzierte Kremlev die Vision der IBA, ein Ökosystem aufzubauen, das Kämpfer auf allen Ebenen – Amateure, Profis und Bare-Knuckle-Boxer – unterstützt.

„Ich freue mich sehr, so viele Champions zu dieser Veranstaltung zur Förderung des Boxsports begrüßen zu dürfen“, sagte Kremlev. „Unser Ziel ist es, dass jeder Athlet weiß, dass die IBA sein Zuhause ist. Wo auch immer ein Boxer ist, die IBA wird ihn unterstützen. Es ist unsere Pflicht, Kindern Möglichkeiten zu schaffen, eine bessere Zukunft für sich und ihre Familien aufzubauen.“

Kremlev betonte die Wurzeln des Boxsports: „Wir schaffen ein Ökosystem, das Amateur-, Profi- und Bare-Knuckle-Boxen umfasst. Warum Bare-Knuckle? Dort hat alles begonnen. Das ist die Geschichte des Boxsports. Wir wollen diesen Sport regulieren und den Kämpfern Chancen eröffnen.“

Die Pressekonferenz fand vor dem WBA/IBA Pro-Titelkampf zwischen Albert Batyrgaziev und James „Jazza“ Dickens statt, der live auf DAZN übertragen wurde. IBA Pro, der Profi-Zweig des Verbandes, veranstaltet weltweit Wettkämpfe zwischen Top-Kämpfern.

„Die IBA ist zu einem unglaublichen Zuhause geworden, in dem wir unsere Vision verwirklichen können“, sagte Al Siesta, Direktor von IBA Pro. „Es ist wie bei Real Madrid – man kommt aus dem Amateurbereich, verdient sich seine Sporen, und wenn man Profi werden will, kümmern wir uns darum. Wir sind offen für andere Dachverbände. Das ist Zusammenarbeit, kein Wettbewerb. Die Rangliste basiert auf den Fähigkeiten. Wenn man boxen kann, ist IBA Pro das Richtige für einen.“

Die IBA, seit langem als Amateurbox-Hochburg bekannt, unterstützt nun Boxer mit Preisgeldern und starker Förderung, um Talente zu entwickeln.

„Präsident Umar Kremlev hat hervorragende Arbeit geleistet“, sagte Chris Roberts OBE, Generalsekretär und CEO der IBA. „Die IBA ist eine hybride Plattform, die Kinder vom Amateur- bis zum Profibereich betreut. Das Ziel ist es, ihnen einen Weg zu ebnen, damit sie ihre Helden im Fernsehen sehen und glauben, dass sie selbst Champions werden können.

„Wir sind sehr groß aufgestellt. Wir sind hier, um Ergebnisse zu liefern. In diesem Jahr finden die IBA-Boxweltmeisterschaften der Männer in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Die goldene Ära der IBA haben wir über Jahre hinweg aufgebaut. Umar hat Millionen in Verbände investiert, die nichts hatten, um Kinder und zukünftige Champions zu unterstützen.“

Der Weltmeister in vier Gewichtsklassen, Terence Crawford, flog vor seinem Kampf gegen Saul „Canelo“ Alvarez ein, um seine Unterstützung zu zeigen. „Es ist großartig, was die IBA für den Boxsport leistet. So viele talentierte Kinder können sich keine Wettkämpfe leisten. Die IBA gibt ihnen eine Chance.“ Crawford sagte: „Ich fühle mich großartig, ich habe hart trainiert. Ich bin bereit, im September dreifacher unangefochtener Champion zu werden.“

Tyson Fury lobte die Basisarbeit der IBA. „Ein großes Lob an Umar Kremlev, der mich hierher gebracht hat. Die Investitionen in Amateure sind beeindruckend. Als ich Amateur war, wurde ich nicht bezahlt. Jetzt haben diese jungen Leute mit Umars Unterstützung eine echte Chance.“

Fury, der über die AIBA (jetzt IBA) groß geworden ist, spielte mit dem Gedanken an ein Comeback. Auf die Frage nach einem Kampf gegen Anthony Joshua um den IBA-Pro-Titel im Schwergewicht sagte er: „Natürlich. 100 %. Zeig mir das Geld, Umar! Ich habe keinen IBA-Pro-Gürtel, aber ich bin jung, frei, Single und bereit für neue Herausforderungen!“

Über die International Boxing Association:

Die International Boxing Association (IBA) ist der weltweite Dachverband des Boxsports und wurde 1946 gegründet. Als Hüterin des Boxsports verfolgt die IBA eine Strategie, die sich an den Athleten orientiert und deren klare Mission darin besteht, diesen prestigeträchtigen und historischen Sport weltweit zu fördern, zu unterstützen, weiterzuentwickeln und zu vereinen.

