FDJ : Bilan semestriel du contrat de liquidité

FDJ UNITED (Paris:FDJ), un leader des jeux d’argent et de hasard en Europe, communique communique le bilan semestriel de son contrat de liquidité

Au titre du contrat de liquidité confié par la société FDJ UNITED à BNP Paribas, en date de dénouement du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 166 500 titres FDJ UNITED

- 1 385 466 €

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

- À l'achat, 372 122 titres, pour un montant de 12 576 359 € (2 379 transactions).

- À la vente, 358 476 titres, pour un montant de 12 235 740 € (2 793 transactions).

Il est rappelé que :

1. Lors du précédent bilan semestriel au 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 150 933 titres FDJ UNITED

- 1 750 446 €

2. Au cours du 2nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

- À l'achat, 501 389 titres, pour un montant de 18 307 865 € (3 913 transactions).

- À la vente, 523 300 titres, pour un montant de 19 106 793 € (3 975 transactions).

3. Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 8 050 titres LA FRANCAISE DES JEUX

- 6 376 358 €

4. Au 23 décembre 2019, date du début des interventions, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

- 3 000 000 €

À propos de FDJ UNITED

FDJ UNITED est un champion européen des jeux d’argent et de hasard, avec un large portefeuille de marques iconiques et une excellence technologique reconnue. Avec plus de 5 000 collaborateurs et présent dans près d’une quinzaine de marchés régulés en Europe, le Groupe propose une offre de jeux diversifiée et responsable, sous droits exclusifs et en concurrence : jeux de loterie en France et en Irlande, dans un large réseau de points de vente et en ligne ; paris sportifs en point de vente en France ; et jeux en ligne en concurrence (paris sportifs et hippiques, poker et casino en ligne, sur les marchés où ces activités sont autorisées). FDJ UNITED inscrit la responsabilité au cœur de sa stratégie et promeut une pratique récréative du jeu d’argent. Le Groupe est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (FDJU) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.

Pour plus d’informations, www.fdjunited.com

@FDJ_UNITED @FDJUNITED @FDJUNITED @FDJUNITED