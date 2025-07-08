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Invivoscribe擴大流式細胞術服務，協助CAR-T免疫療法研發與監管準備，並啟動CERo Therapeutics第一期臨床試驗

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 精準診斷和微小殘留病(MRD)檢測領域的全球領導者Invivoscribe Inc.榮幸地為CERo Therapeutics Holdings, Inc.提供支援，後者是一家創新型免疫治療公司，致力於推動採用吞噬機制的下一代工程化T細胞療法的研發。

透過此次合作，LabPMM（Invivoscribe的全球參考實驗室）客製化了其多參數流式細胞術(MFC)服務，並應用高靈敏度的MFC AML MRD檢測方法，為CERo的主導候選藥物CER-1236的臨床試驗提供支援。該試驗針對的是急性髓系白血病(AML)病患，包括復發/難治性病患、處於MRD緩解期的病患，以及新確診的TP53突變型骨髓增生異常症候群(MDS)/AML病患。

AML是一種侵襲性血液癌症，其特徵是異常髓系細胞在骨髓和血液中快速積聚，破壞正常的造血功能。1由於其基因異質性強且復發風險高，AML的治療尤為複雜。CAR-T（嵌合抗原受體T細胞）和嵌合吞噬受體T細胞(“CER-T”)療法透過改造病患自身的T細胞，使其能夠辨識並攻擊癌細胞，這類療法在其他血液系統惡性腫瘤中已顯示出潛力，目前正被探索用於AML治療。然而，由於這些療法源自病患自身細胞，必須確保白血病原始細胞不會意外混入最終治療產品——這也彰顯了對高靈敏度、經驗證的檢測方法的需求，例如Invivoscribe及其全球認證區域實驗室LabPMM所提供的檢測服務。

LabPMM的CAP/CLIA認證AML MRD MFC檢測方法旨在量化接受治療病患體內的殘留白血病細胞，經客製化後可滿足CERo藥物研發計畫的兩大關鍵需求：(1)在輸注前檢測殘留的AML原始細胞，以評估製備的T細胞產品的純度；以及(2)在試驗期間評估病患對CER-1236的治療反應。

CERo開發長Kristen Pierce博士評論道：「Invivoscribe在該臨床試驗的執行中發揮了舉足輕重的作用。其技術和專業知識協助我們確保研究性產品的純度，推動我們進入臨床階段。如今試驗已啟動，在我們評估治療反應的過程中，合作帶來的價值正逐步顯現。」

這項合作對CER-1236的研提出到了關鍵推動作用，該藥物最近獲得了美國食品藥物管理局(FDA)頒發的治療AML的孤兒藥資格2。這一資格認定既彰顯了在個人化免疫療法研發中對整合式診斷支援的需求日益迫切，也體現了Invivoscribe在腫瘤治療領域推動創新與標準化的承諾——目前，該公司正協助免疫療法更快地嘉惠病患。

如欲瞭解更多關於LabPMM的流式細胞術和分子檢測服務的資訊，請造訪https://invivoscribe.com/clinical-lab-services/，或寄送郵件至inquiry@invivoscribe.com聯絡我們，也可在LinkedIn上關注我們。

關於Invivoscribe Inc.

Invivoscribe®是一家全球性的垂直整合生物科技公司，致力於透過精準診斷改善生活(Improving Lives with Precision Diagnostics®)。三十年來，Invivoscribe透過提供高品質的標準化試劑、檢測和生物資訊學工具，推動精準醫療領域的發展，進而提升全球醫療保健服務的品質。憑藉在美國、德國、日本和中國的全球實驗室網路，Invivoscribe在與製藥公司合作展開臨床試驗檢測、開發及商業化伴隨診斷方面擁有成功的記錄，並在法規和實驗室服務領域具備深厚的專業知識。Invivoscribe透過其遍布全球的臨床實驗室子公司(LabPMM®)提供可分發的試劑盒以及臨床試驗服務，是診斷開發、臨床試驗、監管遞交和商業化方面的理想合作夥伴。

關於CERo Therapeutics Holdings, Inc.

CERo是一家創新免疫治療公司，致力於開發下一代工程化T細胞療法用於癌症治療。其專有的T細胞工程技術能夠將先天性免疫和適應性免疫的某些理想特性整合到單一治療結構中，旨在調動人體全部免疫儲備，實現最優癌症治療效果。這一新型細胞免疫治療平台可望透過建構利用吞噬機制破壞癌細胞的吞噬通路，重新定向病患來源的T細胞以清除腫瘤，從而創造出CERo所稱的嵌合吞噬受體T細胞(“CER-T”)。CERo認為，CER-T細胞的獨特活性使其比目前已獲准的嵌合抗原受體(“CAR-T”)細胞療法具有更廣泛的治療應用前景，因為CER-T可能同時適用於血液系統惡性腫瘤和實質腫瘤。目前，CERo已啟動其主導候選藥物CER-1236針對血液系統惡性腫瘤的臨床試驗。

1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction
2 https://www.cero.bio/press-release?storyId=7477275225065985

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