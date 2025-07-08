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Invivoscribe拓展流式细胞术服务，助力CAR-T免疫疗法研发与监管准备，并启动CERo Therapeutics 1期临床试验

圣迭戈--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 精准诊断和微小残留病(MRD)检测领域的全球领导者Invivoscribe Inc.荣幸地为CERo Therapeutics Holdings, Inc.提供支持，后者是一家创新型免疫治疗公司，致力于推动基于吞噬机制的下一代工程化T细胞疗法的研发。

通过此次合作，LabPMM（Invivoscribe的全球参考实验室）定制了其多参数流式细胞术(MFC)服务，并应用高灵敏度的MFC AML MRD检测方法，为CERo的主导候选药物CER-1236的临床试验提供支持。该试验针对的是急性髓系白血病(AML)患者，包括复发/难治性患者、处于MRD缓解期的患者，以及新确诊的TP53突变型骨髓增生异常综合征(MDS)/AML患者。

AML是一种侵袭性血液癌症，其特征是异常髓系细胞在骨髓和血液中快速积聚，破坏正常的造血功能。1由于其基因异质性强且复发风险高，AML的治疗尤为复杂。CAR-T（嵌合抗原受体T细胞）和嵌合吞噬受体T细胞(“CER-T”)疗法通过改造患者自身的T细胞，使其能够识别并攻击癌细胞，这类疗法在其他血液系统恶性肿瘤中已显示出潜力，目前正被探索用于AML治疗。然而，由于这些疗法源自患者自身细胞，必须确保白血病原始细胞不会意外混入最终治疗产品——这也凸显了对高灵敏度、经验证的检测方法的需求，例如Invivoscribe及其全球认证区域实验室LabPMM所提供的检测服务。

LabPMM的CAP/CLIA认证AML MRD MFC检测方法旨在量化接受治疗患者体内的残留白血病细胞，经定制后可满足CERo药物研发项目的两大关键需求：(1)在输注前检测残留的AML原始细胞，以评估制备的T细胞产品的纯度；以及(2)在试验期间评估患者对CER-1236的治疗反应。

CERo首席开发官Kristen Pierce博士评论道：“Invivoscribe在该临床试验的执行中发挥了举足轻重的作用。其技术和专业知识帮助我们确保研究性产品的纯度，推动我们进入临床阶段。如今试验已启动，在我们评估治疗反应的过程中，合作带来的价值正逐步显现。”

这项合作对CER-1236的研发起到了关键推动作用，该药物最近获得了美国食品药品管理局(FDA)授予的治疗AML的孤儿药资格2。这一资格认定既凸显了在个性化免疫疗法研发中对一体化诊断支持的需求日益迫切，也体现了Invivoscribe在肿瘤治疗领域推动创新与标准化的承诺——目前，该公司正助力免疫疗法更快地惠及患者。

如需了解更多关于LabPMM的流式细胞术和分子检测服务的信息，请访问https://invivoscribe.com/clinical-lab-services/，或发送邮件至inquiry@invivoscribe.com联系我们，也可在LinkedIn上关注我们。

关于Invivoscribe Inc.

Invivoscribe®是一家全球性的垂直整合生物技术公司，致力于通过精准诊断改善生活(Improving Lives with Precision Diagnostics®)。三十年来，Invivoscribe通过提供高质量的标准化试剂、检测和生物信息学工具，推动精准医疗领域的发展，进而提升全球医疗保健服务的质量。凭借在美国、德国、日本和中国的全球实验室网络，Invivoscribe在与制药公司合作开展临床试验检测、开发及商业化伴随诊断方面拥有成功的往绩，并在法规和实验室服务领域具备深厚的专业知识。Invivoscribe通过其遍布全球的临床实验室子公司(LabPMM®)提供可分发的试剂盒以及临床试验服务，是诊断开发、临床试验、监管提交和商业化方面的理想合作伙伴。

关于CERo Therapeutics Holdings, Inc.

CERo是一家创新免疫治疗公司，致力于开发下一代工程化T细胞疗法用于癌症治疗。其专有的T细胞工程技术能够将先天性免疫和适应性免疫的某些理想特性整合到单一治疗结构中，旨在调动人体全部免疫储备，实现最优癌症治疗效果。这一新型细胞免疫治疗平台有望通过构建利用吞噬机制破坏癌细胞的吞噬通路，重新定向患者来源的T细胞以清除肿瘤，从而创造出CERo所称的嵌合吞噬受体T细胞(“CER-T”)。CERo认为，CER-T细胞的独特活性使其比目前已获批的嵌合抗原受体(“CAR-T”)细胞疗法具有更广泛的治疗应用前景，因为CER-T可能同时适用于血液系统恶性肿瘤和实体瘤。目前，CERo已启动其主导候选药物CER-1236针对血液系统恶性肿瘤的临床试验。

1 https://www.cancer.net/cancer-types/leukemia-acute-myeloid-aml/introduction
2 https://www.cero.bio/press-release?storyId=7477275225065985

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