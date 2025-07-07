IBA主席Umar Kremlev携手Terence Crawford与Tyson Fury，开启国际拳击协会黄金时代

伊斯坦布尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 拳击界一众重磅人物齐聚伊斯坦布尔，国际拳击协会(IBA)主席Umar Kremlev在此揭晓该运动“黄金时代”的规划。在拳坛名将Terence Crawford与重量级传奇Tyson Fury的共同见证下，Kremlev概述了IBA的愿景：构建支持业余、职业及裸拳拳击全层级选手的生态系统。

Kremlev表示：“我很荣幸欢迎众多冠军出席这场推动拳击发展的盛会。我们的目标是让每位选手都视IBA为家园。无论拳手身在何处，IBA都将为其提供支持。为孩子们创造机会，让他们为自己和家人创造更好的未来，是我们的责任所在。”

Kremlev强调了拳击的本源：“我们正在打造涵盖业余、职业及裸拳拳击的生态系统。为何纳入裸拳？因为那是拳击的起源，是这项运动的历史。我们希望规范该领域，为这些拳手开辟机遇。”

这场新闻发布会在Albert Batyrgaziev与James ‘Jazza’ Dickens的WBA/IBA职业头衔赛前夕举行，赛事通过DAZN平台直播。作为协会的职业分支，IBA职业赛致力于在全球范围内促成顶级拳手的巅峰对决。

IBA职业赛总监Al Siesta表示：“IBA已成为践行我们愿景的绝佳平台。这就像皇家马德里——你从业余阶段起步，积累实力，当你希望转为职业选手时，我们会为你保驾护航。我们对其他管理机构持开放态度。这是合作而非竞争。排名将基于实力。只要你有格斗能力，IBA职业赛就是你的舞台。”

IBA长期以来以业余拳击领域的重量级机构著称，如今通过提供奖金和有力支持来培养人才，为拳手们提供后盾。

IBA秘书长兼首席执行官Chris Roberts OBE表示：“Umar Kremlev主席完成了卓越的工作。IBA是一个复合型平台，从业余阶段到职业领域全程培养选手。我们的目标是为他们铺设道路，让他们在电视上看到英雄时，相信自己也能成为冠军。

“我们的运营规模庞大，且致力于兑现承诺。今年我们将在阿联酋举办IBA男子世界拳击锦标赛。IBA的‘黄金时代’是我们多年耕耘的成果。Umar已向原本一无所有的各个协会投入数百万资金，只为支持孩子们和未来的冠军。”

四个重量级别的世界冠军Terence Crawford在与Saul ‘Canelo’ Alvarez的比赛前专程到场支持。Crawford表示：“IBA为拳击所做的一切令人赞叹。太多有天赋的孩子无力参赛。IBA给了他们机会。我状态很好，一直在刻苦训练。我已准备好在今年9月成为三个重量级别无可争议的冠军。”

Tyson Fury盛赞了IBA在草根层面的工作。“特别感谢Umar Kremlev带我来到这里。对业余拳击的投入令人惊叹。我打业余赛时没有报酬。而现在，在Umar的支持下，这些年轻人真正拥有了机会。”

从AIBA（现IBA）体系中崛起的Fury暗示可能重返赛场。当被问及是否有意为IBA职业赛重量级头衔对阵Anthony Joshua时，他表示：“当然，百分之百愿意。Umar，让我看到诚意！我还没有IBA职业赛的金腰带，但我正值当打之年，无拘无束，随时准备好迎接挑战！”

关于国际拳击协会：

国际拳击协会(IBA)是全球拳击运动的管理机构，成立于1946年。作为拳击运动的守护者，IBA的战略以选手为核心，肩负着在全球范围内推广、支持、发展及团结这项久负盛名且历史悠久的运动的明确使命。

*来源：AETOSWire

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