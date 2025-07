Nrep og Slate Asset Management indgår aftale om portefølje af butikscentre

KØBENHAVN, Danmark--(BUSINESS WIRE)--Nrep, en del af Urban Partners, annoncerer sammen med StepStone Real Estate, en del af investeringsfirmaet StepStone Group (“SRE”), salget af en portefølje bestående af fem dagligvareforankrede butikscentre og to tilstødende boligejendomme i Storkøbenhavn. Porteføljen overtages af et joint venture mellem Slate Asset Management (“Slate” eller “selskabet”), en global investor og forvalter med fokus på essentielle ejendoms- og infrastrukturaktiver, og OneIM – en international alternativ kapitalforvalter, der investerer på tværs af kapitalstrukturer og aktivklasser.

OneIM er Slates kapitalpartner i transaktionen, som er den første i deres fælles joint venture. Partnerskabet har til formål at foretage yderligere opkøb inden for den europæiske sektor for necessity-baseret retail. Handlen markerer Slates første investering i Danmark og styrker selskabets europæiske portefølje af højkvalitetsejendomme.

Alle ejendommene er beliggende i tætbefolkede områder: Holte Midtpunkt, Lyngby Stationscenter, Frihedens Butikscenter, Vallensbæk Stationstorv Syd og Taastrup Torv – alle placeret langs byens fem store transportkorridorer. Under Nreps ejerskab er ejendommene blevet gennemgribende repositioneret og udviklet til levende urbane knudepunkter med en stærk bæredygtighedsprofil. Kundestrømmen er steget via nye lejere som konceptbutikker, varierede mad- og drikkeoplevelser samt lægeklinikker. Nye koncepter og renoveringer har forbedret både kunde- og lejerrejsen og bidraget til øget omsætning i nærområderne.

Porteføljen er i dag succesfuldt udlejet til førende dagligvarekæder og flere af Europas største retailbrands, men rummer fortsat potentiale via udlejning af resterende arealer og hands-on asset management.

“Vi er glade for at styrke vores nordiske tilstedeværelse med dette strategiske køb i Danmark,” siger Sven Vollenbruch, Managing Director hos Slate. Han tilføjer: “Danmark har konsekvent overpræsteret eurozonen på en række makroøkonomiske nøgletal. Porteføljen giver os et attraktivt indgangspunkt, da den er forankret af førende lejere inden for essentielle varer – mange af dem har vi allerede et kendskab til – og rummer store muligheder for værdiskabelse gennem hands-on asset management.”

“Transaktionen indkapsler vores investeringsstrategi,” siger Thomas Riise-Jakobsen, partner og landechef for Danmark hos Nrep. Han tilføjer: “Ejendommene har stærke beliggenheder, stabil udlejning og betydeligt ESG-potentiale. De befinder sig i krydsfeltet mellem byudvikling i verdensklasse og den grønne omstilling – områder, hvor Nrep har en særlig styrkeposition. Vi er stolte af at have løftet centrene og deres lokalsamfund, og af at kunne levere solide afkast til vores investorer. Med Slate ved roret er jeg overbevist om, at de vil bygge videre på det fundament, vi har skabt.”

Josh Cleveland, Partner og Head of EMEA i StepStone Real Estate, tilføjer: “Nrep har været en vigtig samarbejdspartner i Norden, og muligheden for at investere sammen med dem i et såkaldt continuation vehicle i necessity-baseret retail og beboelse har været en attraktiv investeringsmulighed for os.”

Nrep har løbende renoveret og opgraderet ejendommene og styrket lejermixet. Projekterne spænder fra lokalplanarbejde til potentiale for 100 nye boligenheder ved Taastrup Torv. I Vallensbæk og Friheden alene er der tilføjet mere end 16.000 m² boligareal.

Slate fokuserer på essentielle ejendomme – herunder dagligvarebutikker, necessity-baserede retailcentre samt den logistik, der understøtter distributionen af fødevarer og andre uundværlige varer. Siden 2016 har Slate gennemført transaktioner på over 1.000 erhvervsejendomme i otte europæiske lande.

Schjødt, Thylander, COWI og PwC rådgav Slate i forbindelse med transaktionen, mens CBRE, Bruun & Hjejle og Deloitte rådgav Nrep.

Om Slate Asset Management

Slate Asset Management er en global platform for alternative investeringer. Vi fokuserer på de grundlæggende forhold med det formål at skabe langsigtet værdi for vores investorer og partnere. Slates platform koncentrerer sig om fire områder inden for realaktiver: ejendomskapital, ejendomskredit, ejendomsværdipapirer og infrastruktur. Vi støttes af dygtige medarbejdere og fleksibel kapital, hvilket gør os i stand til at finde og gennemføre en bred vifte af attraktive investeringsmuligheder. Besøg slateam.com for at få mere at vide, og følg Slate Asset Management på LinkedIn, X (tidligere Twitter) og Instagram.

Om OneIM

OneIM er en global alternativ investment manager og kapitalforvalter, der investerer på tværs af kapitalstrukturen og i en række aktivklasser, brancher og geografier. Virksomheden anvender en fleksibel investerings­tilgang og fokuserer på at skabe langsigtet værdi i samarbejde med fremragende partnere og ledelsesteams. OneIM er sektoragnostisk og koncentrerer sig om situationer, hvor den kan udnytte sin tværgående ekspertise og kapitalbase til at opnå differentierede risikojusterede afkast. Firmaet blev grundlagt i 2022 og forvalter i øjeblikket cirka 7 mia. USD. Teamet arbejder fra kontorer i Abu Dhabi, London, Tokyo og New York. https://www.oneimgroup.com/

Om Nrep

Nrep er en ejendomsinvestor, der arbejder for at skabe reel forandring i branchen til gavn for mennesker og planeten. Med en holistisk, langsigtet tilgang investerer Nrep på tværs af ejendomssegmenter – primært boliger, logistik, plejehjem og kontorer – og er anerkendt for sin evne til at gentænke det byggede miljø, herunder flere storskala byudviklingsprojekter. Selskabet administrerer 8 millioner kvadratmeter ejendomsprojekter i Danmark, Finland, Sverige, Norge, Polen og Tyskland og har mere end 400 medarbejdere i hele Europa. Nrep er en del af Urban Partners. For mere information, besøg www.nrep.com.

Om StepStone Real Estate

StepStone Group Inc. (Nasdaq: STEP) er et globalt investeringsselskab på det private marked, der fokuserer på at levere skræddersyede investeringsløsninger og rådgivnings- og datatjenester til sine kunder. Pr. 31. marts 2025 var StepStone ansvarlig for $709 milliarder af den samlede kapital, inklusive $189 milliarder af aktiver under forvaltning. StepStones kunder omfatter nogle af verdens største offentlige og private ydelsesbaserede og bidragsbaserede pensionsfonde, statslige formuefonde og forsikringsselskaber, såvel som fremtrædende legater, fonde, familiekontorer og private formuekunder, som omfatter velhavende og velhavende personer. StepStone samarbejder med sine kunder for at udvikle og opbygge private markedsporteføljer designet til at opfylde deres specifikke mål på tværs af ejendoms-, private equity-, infrastruktur- og private gældsaktivklasser.