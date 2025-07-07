RAEOA與CMC開啟新篇章：歐庫西將引領東帝汶現代化進程

東帝汶歐庫西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 在一場具有里程碑意義的前瞻性公民營機構合作中，歐庫西-安貝諾特別行政區(RAEOA)與Core Management Corporation (CMC)公布了一項大膽的多領域發展策略，旨在將歐庫西打造成東帝汶數位創新、永續旅遊和綠色能源的首要樞紐。

這一轉型的核心是歐庫西數位中心(ODC)智慧樞紐——一個占地140英畝的開創性綜合開發專案，將代表性的Oe-Upu酒店與尖端數位基礎建設相結合，形成該國第一個適用於未來需求的智慧城市。這個充滿活力的目的地將擁有五星級住宿、精品零售與餐飲、健康區、具備會獎旅遊(MICE)功能的設施以及規範化的娛樂區——所有元素都在一個自給自足的現代化生態系統中順暢連結。

ODC將推動東帝汶向數位經濟邁進，容納該國第一個持牌線上支援與國際客服中心業務、先進資料中心、科技園區、全球教育與醫療園區以及智慧住宅社群。該智慧樞紐設計可容納多達15萬名工人和居民，是包容性成長、數位創新和策略性外國投資的國家典範。

為協助推進這一轉型，RAEOA與CMC已與Weidun Energy合作開發東帝汶最大的再生能源專案——一個50千瓩的太陽能電廠，旨在為ODC及周邊基礎建設提供潔淨、穩定且可擴充的能源。根據與RAEOA政府簽署的第一份協議，第一期工程（4千瓩）已啟動，將滿足關鍵基礎建設的能源需求，同時強化東帝汶對永續國家發展的承諾。

領導層引言

RAEOA主席Rogério Lobato閣下表示：

「這是歐庫西乃至東帝汶的決定性時刻。我們選擇與CMC合作，不僅因為他們的大膽願景和專業精神，更是看中了他們對變革性發展的真正長期承諾。這一合作將創造數千個本地就業機會，改善社群生活，並顯著提升民眾的生活水準。我們正在建構一個植基於創新、永續發展和國際合作的國家新敘事。」

CMC董事長Ken Lim博士補充說道：

「這個專案不僅關乎為基礎建設供能，更關乎保障歐庫西的未來。太陽能電廠將為ODC及資料中心等未來發展專案提供潔淨、可靠的能源，同時創造就業機會並吸引負責任的全球資本。而這僅僅只是開始——更多高影響力專案和國際合作正在籌備中，並將在未來幾個月內公布。」

Weidun Energy執行長Guo Chen先生評論道：

「我們很榮幸能與RAEOA和CMC合作，提供該國最重要的綠色能源專案。隨著第一期工程業已啟動，我們正在部署可擴充的太陽能解決方案，為永續發展供能——不僅是為基礎建設，更是為東帝汶的未來。」

即將到來的全球合作

CMC大膽的綜合願景已引發全球投資人的興趣。目前，與一家世界知名國際企業集團的里程碑式合資企業已接近完成。該合作將在ODC內共同開發下一代智慧基礎建設和高容量資料中心，使歐庫西躋身東南亞數位尖端的最前列。

即將舉行的簽字儀式將由政府高階官員、貴賓和全球產業領袖出席，代表一個歷史性轉捩點，為取得國際資本、先進技術和世界一流網路打開大門。訊息很明確：歐庫西已做好商業合作的準備，而CMC正引領這一進程。

CMC董事總經理Vincent Yeoh表示：

「ODC和Oe-Upu酒店只是開始。我們正在執行一項涵蓋數位經濟、旅遊、教育和金融服務的大膽路線圖。隨著我們在下一個旗艦專案於帝利啟動，我們的願景正超越歐庫西向外擴充。眾多地區和國際參與者已接觸我們，渴望在各個領域展開合作——我們正在積極參與相關討論。」

法務長Jonathan Chan總結道：

「CMC的獨特之處在于我們對治理、透明度和長期影響力的承諾。ODC智慧樞紐將以我們的G.O.L.D.標準——治理(Governance)、開放(Openness)、合法性(Legitimacy)和勤勉(Diligence)為基礎——這些價值觀定義了我們的合作夥伴關係。隨著我們向科技基礎建設和智慧物流領域擴展，更多變革性公告即將發表。」

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