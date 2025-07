Tikehau Capital lève plus d'un milliard d’euros pour accompagner la prochaine phase de croissance d’Egis, soutenu par un consortium composé d’Apollo S3 / ADIA et Neuberger Berman en tant que co-lead investors

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), gestionnaire mondial d'actifs alternatifs, annonce une levée de fonds dédiée à sa société en portefeuille Egis, réaffirmant ainsi son engagement de long terme en faveur de l'expansion internationale de l’entreprise.

Cette opération marque le lancement du premier fonds de continuation de Tikehau Capital dédié à Egis, d'une taille supérieure à 1 milliard d'euros. Ce fonds a pour objectif de soutenir la trajectoire de croissance d’Egis et d’accélérer son développement à l’échelle mondiale, notamment à travers des acquisitions stratégiques.

Cet investissement est soutenu par le deuxième millésime de la stratégie phare de Tikehau Capital en matière de décarbonation, ainsi que par un groupe d'investisseurs de premier plan, agissant notamment en tant que co-lead investors :

Un consortium composé d'Apollo S3 et d'une filiale à 100% de l'Autorité d'investissement d’Abou Dabi ("ADIA")

Neuberger Berman (fonds gérés pour le compte de clients).

Cette transaction constitue le quatrième investissement du deuxième millésime de la stratégie de capital-investissement de Tikehau Capital dédiée à la décarbonation. Grâce à cette opération, ce deuxième millésime a franchi le cap des 2 milliards d’euros levés, un an seulement après son premier closing, atteignant ainsi une taille 1,5 fois supérieure à celle de son prédécesseur.

Egis est un leader mondial de l’architecture, du conseil, de l’ingénierie, de la construction et des services de mobilité. L’entreprise conçoit, développe et exploite des infrastructures et des bâtiments intelligents, répondant aux défis du changement climatique tout en favorisant un développement plus durable et résilient.

Tikehau Capital a initialement acquis une position de contrôle dans Egis auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en janvier 2022, via le premier millésime de sa stratégie de capital-investissement dédiée à la décarbonisation, afin de soutenir la croissance internationale et la politique d’acquisitions d’Egis. Egis a dépassé avec plusieurs années d'avance ses objectifs de croissance fixés en 2022 : depuis cette date, l’entreprise a dépassé ses objectifs de chiffre d'affaires, atteignant plus de 2,2 milliards d'euros en 2024, et plus que doublé son EBITDA.

La levée de fonds réalisée par le fonds de continuation géré par Tikehau Capital vise à soutenir cette dynamique et à accompagner la prochaine phase de croissance d’Egis, dont l’objectif est de doubler de taille d'ici 2028 et de consolider sa position de leader mondial dans la décarbonation des transports, des villes et de l'énergie.

Dans le cadre de cette transaction, le véhicule de continuation bénéficie également d'engagements de souscription supplémentaires destinés à financer de futures augmentations de capital, assurant à Egis les moyens financiers nécessaires pour poursuivre sa stratégie de croissance externe. CDC reste un actionnaire clé dans cette nouvelle phase de développement d’Egis.

La stratégie de décarbonation du Tikehau Capital cible des entreprises à la pointe de l’électrification, de l’efficacité énergétique et des ressources, des solutions bas carbone et de l’adaptation au changement climatique.

Tikehau Capital continue de soutenir des acteurs essentiels à la transition énergétique mondiale, en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone de l'économie et en renforçant sa résilience.

Mathieu Badjeck et Pierre Abadie, co-responsables de la stratégie de décarbonation de private equity de Tikehau Capital, et Emmanuel Laillier, Directeur des investissements en private equity chez Tikehau Capital ont déclaré : « Réinvestir dans Egis à l'occasion de notre deuxième millésime constitue une étape naturelle dans notre mission : soutenir les entreprises transformatrices qui sont au cœur de la décarbonation de l'économie. Le prochain chapitre de la croissance d'Egis s’annonce encore plus ambitieux et nous sommes enthousiastes à l’idée de capitaliser sur sa dynamique actuelle, pour élargir davantage son impact à l’échelle mondiale. Au cours des trois dernières années, l’équipe dirigeante d’Egis a démontré un leadership remarquable et une excellence opérationnelle, en menant avec succès une expansion rapide et des acquisitions stratégiques. Nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat alors qu’Egis renforce sa position de leader mondial dans les infrastructures durables et les solutions bas carbone ». Expand

Laurent Germain, PDG d’Egis, et Olivier Gouirand, directeur financier d’Egis, ont déclaré : « Nous sommes reconnaissants du soutien continu de notre actionnaire, Tikehau Capital. Depuis 2022, notre parcours a démontré tout le potentiel d’une collaboration étroite entre le management d’Egis et l’équipe de capital-investissement de Tikehau Capital, contribuant à transformer notre entreprise et à consolider sa position parmi les leaders de l’industrie. La confiance de Tikehau Capital nous a permis de déployer avec détermination notre ambitieux plan stratégique "Impact the Future", qui vise à faire d’Egis l’un des dix premiers groupes mondiaux d’ingénierie de la construction, tout en relevant le défi de la décarbonation. Nous souhaitons la bienvenue à Apollo S3, ADIA et Neuberger Berman et les remercions pour leur confiance. Cette opération réaffirme la solidité de notre stratégie et notre capacité à concrétiser nos ambitions, forts de l’engagement de nos 20 500 collaborateurs. Grâce aux futurs investissements, Egis pourra renforcer ses fonds propres et saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, notamment en Amérique du Nord, où nous avons l’ambition de construire une plateforme à la hauteur de ce marché. » Expand

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d'actifs alternatifs qui gère 50,6 milliards d'euros d'actifs (au 31 mars 2025). Tikehau Capital a développé un large éventail d'expertises à travers quatre classes d'actifs (crédit, actifs réels, private equity et stratégies de marchés de capitaux) ainsi que des stratégies multi-actifs et d'opportunités spéciales. Tikehau Capital est une équipe dirigée par ses fondateurs qui dispose d'un modèle d'entreprise différencié, d'un bilan solide, d'un flux d'opérations mondiales exclusives et d'un historique de soutien à des entreprises et à des dirigeants de grande qualité. Profondément ancrée dans l'économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur mesure et innovantes aux entreprises dans lesquelles elle investit et cherche à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs, tout en générant des impacts positifs sur la société. S'appuyant sur une solide base de fonds propres (3,2 milliards d'euros de fonds propres au 31 décembre 2024), le Groupe investit ses propres capitaux aux côtés de ses clients-investisseurs dans chacune de ses stratégies. Contrôlé par ses gérants aux côtés de partenaires institutionnels de premier plan, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial fort, partagé par ses 750 employés (sur 31 mars 2025) à travers ses 17 bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.tikehaucapital.com.

À PROPOS D'EGIS

Egis est un leader mondial de l'architecture, du conseil, de l'ingénierie de la construction, de l'exploitation et des services de mobilité. Nous créons et exploitons des infrastructures et des bâtiments intelligents qui répondent à l'urgence climatique et contribuent à un développement territorial plus équilibré, durable et résilient. Présent dans 100 pays, Egis met l'expertise de ses 20 500 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe accessibles à tous les projets. Par la diversité de ses activités, Egis est un acteur clé de l'organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens du monde entier.

Linkedin : Egis | Instagram : @egisgroup | X : @egis | Facebook : @egisgroup

DISCLAIMER

La stratégie mentionnée dans ce communiqué est réservée aux investisseurs professionnels et est gérée par Tikehau Investment Management SAS, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF depuis le 19/01/2007 sous le numéro GP-07000006. Document non contractuel destiné exclusivement aux journalistes et professionnels des médias. Les informations sont fournies dans le seul but de leur permettre d'avoir une vue d'ensemble des opérations, quel que soit l'usage qu'ils en feront, qui relève exclusivement de leur indépendance éditoriale et pour lequel Tikehau Capital décline toute responsabilité. Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ou de services de conseil en investissement. Ce document ne contient que des informations générales et n'est pas destiné à représenter un conseil d'investissement général ou spécifique. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions économiques et de marché, les estimations, les projections et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses affiliés. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux reflétés ou attendus dans ces déclarations prospectives ou dans toute étude de cas ou prévision. Tikehau Capital n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, découlant des informations contenues dans le présent document. Tikehau Capital ne peut être tenu responsable de toute décision prise sur la base d'une information contenue dans le présent document. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux Etats-Unis ou concernant des personnes américaines se rapportent à Tikehau Capital North America.