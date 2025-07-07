RAEOA与CMC开启新篇章：欧库西将引领东帝汶现代化进程

东帝汶欧库西--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在一场具有里程碑意义的前瞻性公私合作中，欧库西-安贝诺特别行政区(RAEOA)与Core Management Corporation (CMC)公布了一项大胆的多领域发展战略，旨在将欧库西打造成东帝汶数字创新、可持续旅游和绿色能源的首要枢纽。

这一转型的核心是欧库西数字中心(ODC)智慧枢纽——一个占地140英亩的开创性综合开发项目，将标志性的Oe-Upu酒店与尖端数字基础设施相结合，形成该国首个面向未来的智慧城市。这个充满活力的目的地将拥有五星级住宿、精品零售与餐饮、健康区、具备会奖旅游(MICE)功能的设施以及规范化的娱乐区——所有元素都在一个自给自足的现代化生态系统中无缝连接。

ODC将推动东帝汶向数字经济迈进，容纳该国首个持牌在线支持与国际呼叫中心业务、先进数据中心、科技园区、全球教育与医疗园区以及智慧住宅社区。该智慧枢纽设计可容纳多达15万名工人和居民，是包容性增长、数字创新和战略性外资引入的国家典范。

为助力这一转型，RAEOA与CMC已与Weidun Energy合作开发东帝汶最大的可再生能源项目——一个50兆瓦的太阳能发电厂，旨在为ODC及周边基础设施提供清洁、稳定且可扩展的能源。根据与RAEOA政府签署的首份协议，一期工程（4兆瓦）已启动，将满足关键基础设施的能源需求，同时强化东帝汶对可持续国家发展的承诺。

领导层引言

RAEOA主席Rogério Lobato阁下表示：

“这是欧库西乃至东帝汶的决定性时刻。我们选择与CMC合作，不仅因为他们的大胆愿景和专业精神，更是看中了他们对变革性发展的真正长期承诺。这一合作将创造数千个本地就业机会，改善社区生活，并显著提升人民的生活水平。我们正在构建一个基于创新、可持续发展和国际合作的国家新叙事。”

CMC董事长Ken Lim博士补充道：

“这个项目不仅关乎为基础设施供能，更关乎保障欧库西的未来。太阳能发电厂将为ODC及数据中心等未来发展项目提供清洁、可靠的能源，同时创造就业机会并吸引负责任的全球资本。而这仅仅只是开始——更多高影响力项目和国际合作正在筹备中，并将在未来几个月内公布。”

Weidun Energy首席执行官Guo Chen先生评论道：

“我们很荣幸能与RAEOA和CMC合作，交付该国最重要的绿色能源项目。随着一期工程业已启动，我们正在部署可扩展的太阳能解决方案，为可持续发展供能——不仅是为基础设施，更是为东帝汶的未来。”

即将到来的全球合作

CMC大胆的综合愿景已引发全球投资者的兴趣。目前，与一家世界知名的国际企业集团的里程碑式合资企业已接近完成。该合作将在ODC内共同开发下一代智慧基础设施和高容量数据中心，使欧库西跻身东南亚数字前沿的最前列。

即将举行的签字仪式将由政府高级官员、贵宾和全球行业领袖出席，标志着一个历史性转折点，为获取国际资本、先进技术和世界级网络打开大门。信息很明确：欧库西已做好商业合作的准备，而CMC正引领这一进程。

CMC董事总经理Vincent Yeoh表示：

“ODC和Oe-Upu酒店只是开始。我们正在执行一项涵盖数字经济、旅游、教育和金融服务的大胆路线图。随着我们在下一个旗舰项目于帝力启动，我们的愿景正超越欧库西向外扩展。众多地区和国际参与者已接触我们，渴望在各个领域展开合作——我们正在积极参与相关讨论。”

首席法务官Jonathan Chan总结道：

“CMC的独特之处在于我们对治理、透明度和长期影响力的承诺。ODC智慧枢纽将基于我们的G.O.L.D.标准——治理(Governance)、开放(Openness)、合法性(Legitimacy)和勤勉(Diligence)——这些价值观定义了我们的合作伙伴关系。随着我们向科技基础设施和智慧物流领域拓展，更多变革性公告即将发布。”

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