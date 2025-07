Bilan semestriel du contrat de liquidité de BALYO auprès de TP ICAP

ARCUEIL, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce le bilan semestriel du contrat de liquidité confié à TP ICAP pour le 1er semestre 2025.

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société BALYO, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :

69 568 titres

20 696,57 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 153 652 titres 53 462,03 euros 256 transactions VENTE 156 326 titres 54 956,83 euros 284 transactions Expand

Il est rappelé que lors du bilan semestriel en date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

72 242 titres

20 008,02 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place en œuvre du contrat de liquidité avec TP ICAP, le 14 octobre 2024, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :

0 action

50 000 euros

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

À propos de BALYO

Dans le monde entier, les hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie à l’intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -gerbeurs, -mât rétractable et - VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 29,1 millions d'euros en 2024. Pour plus d’informations, visitez www.balyo.com.

