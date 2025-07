DNP inaugura en los Países Bajos su primer centro de I+D en el extranjero

Share

Promoverá la I+D en el campo de la óptica en conjunto empaquetado único

Aerial view of HTCE (Copyright: High Tech Campus Eindhoven)

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) inaugurará en septiembre de 2025 su primer centro de investigación y desarrollo (I+D) en el extranjero en los Países Bajos. Este nuevo centro de I+D estará ubicado en el High Tech Campus Eindhoven (HTCE), con el objetivo de promover la I+D a nivel mundial, además de acelerar la innovación. El HTCE es uno de los principales centros de innovación de Europa y en el se dan cita unas 300 empresas e institutos de investigación, más 12 500 investigadores, ingenieros y emprendedores, para desarrollar tecnologías y productos innovadores. El proyecto inicial de DNP será promover la I+D en óptica en un conjunto empaquetado único, que integra la tecnología de comunicación óptica con la tecnología electrónica, con el fin de lograr un rendimiento superior en el procesamiento de la información. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

More News From Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Get RSS Feed

Resumen: DNP anuncia el lanzamiento operativo de una línea de recubrimiento de 2500 mm de ancho para mejorar un 15 % su capacidad de producción TOKIO--( BUSINESS WIRE )--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) tiene el agrado de anunciar que durante el mes de septiembre llevará a cabo el lanzamiento operativo de un dispositivo de recubrimiento compatible con película óptica de alta funcionalidad de 2500 mm de ancho en su planta de Mihara, en la prefectura de Hiroshima. El lanzamiento operativo del segundo dispositivo de recubrimiento de superficies anchas es una respuesta a las necesidades del mercado y los consumidores, y aumentará en más d...

DNP adquirirá participación mayoritaria en Laxton TOKIO--( BUSINESS WIRE )--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) celebró un acuerdo de transferencia de acciones el 17 de junio de 2025 para adquirir Rubicon SEZC con sede en las Islas Caimán. Rubicon (sociedad controlante del grupo “Laxton”) es un Integrador de Sistemas de Identidad global que brinda soluciones de ID a los gobiernos, especialmente en países en vías de desarrollo, para que registren y autentiquen información personal. DNP prevé adquirir el 75 % de las acciones de Rubico...

Resumen: DNP logra una resolución de patrón fina en las fotomáscaras de litografía EUV para una generación superior a los 2 nm TOKIO--( BUSINESS WIRE )--Dai Nippon Printing Co. (DNP, TOKYO: 7912) ha logrado con éxito la resolución de patrón fino requerida para las fotomáscaras para semiconductores lógicos de la generación1 superior a 2nm (nm: 10-9 metros) que admiten la litografía ultravioleta extrema (EUV), un proceso de vanguardia en la fabricación de semiconductores. DNP también ha completado la evaluación de criterios para las fotomáscaras compatibles con la Alta Apertura Numérica2, la aplicación que se está consider...