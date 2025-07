DNP將在荷蘭設立第一個海外研發中心

將推動共封裝光學技術研發

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)將於2025年9月在荷蘭設立其第一個海外研發中心。這一新的研發中心位於埃因霍溫高科技園區(HTCE),旨在推動全球研發合作並加快創新進程。 HTCE是歐洲首屈一指的創新樞紐之一,約有300家企業和研究機構、超過12,500名研究人員、工程師及企業家匯聚于此,共同開發創新技術與產品。 DNP將重點推進共封裝光學技術(Co-Packaged Optics)的研發,做為初期專案。該技術透過整合光通訊技術與電子技術,可實現高效能資訊處理,做為下一代半導體技術而備受關注。 2025年7月,DNP已與荷蘭應用科學研究組織(TNO)簽署共封裝光學技術共同研發協議。相關研發活動將與園區內的光子整合技術中心(PITC)協同推進——該研究機構致力於將基礎研究與光子晶片(光學積體電路晶片)的量產相銜接。 [研發內容與目標] 共封裝光學技術具備高資訊處理效能、低功耗及節能特性,可望應用於下一代半導體領域。

為加快共封裝光學技術封裝元件的開發,DNP將與PITC及其他HTCE內的機構展開為期三年的共同研究。目標是掌握與共封裝光學技術相關的尖端技術(如光學材料精密圖案化技術),並建立新的合作關係。 [展望未來] 透過荷蘭的新研發基地,DNP將取得技術資源與共封裝光學技術相關研發網路與的使用權,進一步加快共封裝光學技術封裝元件的開發進程。 更多詳情 關於DNP DNP創立於1876年,現已發展成為全球領先企業,運用印刷技術為核心的解決方案開拓創新商機,同時致力環境保護,為世界創造更豐富多彩的未來。我們憑藉微細加工與精密塗佈技術等核心優勢,為顯示器、電子設備及光學薄膜市場提供產品。此外更開發出均溫板與反射陣列等創新產品,為實現更人性化的資訊社會提供次世代通訊解決方案。 免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

