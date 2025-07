Conduent Transportation implementa il sistema di pagamento EMV Contactless per la flotta di battelli di Navigazione Laghi in Italia

MILANO, Italia e FLORHAM PARK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Conduent Transportation, fornitore globale di soluzioni di smart mobility e divisione di business di Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha implementato un nuovo sistema di pagamento EMV (Europay, Mastercard e Visa) contactless per Gestione Governativa Navigazione Laghi, ente governativo alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché azienda di trasporto pubblico locale operante sui laghi Maggiore, di Garda e di Como. Si tratta di uno dei primi esempi di sistemi di pagamento contactless EMV impiegati per la navigazione pubblica di linea in Italia.

Aumenta la praticità per i passeggeri attraverso la digitalizzazione

Il nuovo sistema di pagamento contactless semplifica le transazioni, consentendo ai passeggeri di pagare a bordo in entrata (tap-in) e in uscita (tap-out) attraverso i validatori di bordo sia con le carte di debito e di credito contactless che con i digital wallet abilitati NFC. Questo miglioramento modernizza la struttura tariffaria e incentiva la digitalizzazione dei pagamenti, facendo in modo che i viaggi siano senza interruzioni ed efficienti.

A complemento del sistema di bigliettazione elettronica precedentemente implementato da Conduent nelle biglietterie dei tre laghi, questa nuova soluzione favorisce l’accessibilità a bordo, rendendo più fluida l’esperienza di viaggio dei 12 milioni di passeggeri che Navigazione Laghi serve ogni anno.

“Gestire una flotta di navi in modo efficiente e passenger-friendly è fondamentale per la rete di trasporto dei laghi Maggiore, di Garda e di Como, che sono tra le destinazioni più visitate in Italia,” afferma il Gestore Governativo di Navigazione Laghi, Pietro Marrapodi. “Nell’ambito della gara ad evidenza pubblica vinta da Conduent, abbiamo dapprima introdotto il sistema di bigliettazione elettronica, e ora abbiamo ulteriormente migliorato il sistema con il pagamento contactless EMV. Questa modernizzazione offre ai passeggeri opzioni di bigliettazione più flessibili, garantendo un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità”.

Leader nel settore dei sistemi di pagamento EMV per i trasporti

“L’adozione dei sistemi di pagamento EMV contactless da parte di Navigazione Laghi riflette il progressivo passaggio alla digitalizzazione della bigliettazione a livello globale,” ha dichiarato Marco Moretti, Amministratore Delegato di Conduent Italia. “In tutto il mondo, le aziende di trasporto stanno modernizzando i loro sistemi, incoraggiando una più ampia adozione dei metodi di pagamento EMV. Le soluzioni EMV contactless facilitano il viaggio dei passeggeri e consentono una gestione dinamica e flessibile delle tariffe – vantaggi chiave della digitalizzazione del trasporto pubblico”.

I sistemi di tariffazione di Conduent sono utilizzati in oltre 400 reti di trasporto pubblico di qualsiasi dimensione in tutto il mondo. Nel luglio 2024, Conduent ha annunciato il lancio del sistema di pagamento contactless sull’intera rete di trasporto pubblico a Venezia, gestita da Azienda Veneziana della Mobilità (AVM).

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni di mobilità semplificate e di volume elevato, che spaziano da sistemi avanzati di trasporto alla riscossione di pedaggi autostradali e migliorano i servizi degli operatori TPL a beneficio dei cittadini. Da più di 50 anni, l’azienda supporta i clienti offrendo soluzioni di trasporto avanzate in più di 20 Paesi.

Informazioni su Conduent

Conduent offre soluzioni e servizi aziendali digitali che coprono il settore commerciale, il settore della pubblica amministrazione e il settore dei trasporti - creando risultati eccezionali per i clienti e per milioni di persone che contano su di loro. L'azienda adopera cloud computing, intelligenza artificiale, machine learning, automazione e analisi avanzate per fornire soluzioni mission-critical. Attraverso un team globale dedicato di circa 56.000 collaboratori, a conoscenze dei processi e tecnologie avanzate, le soluzioni e i servizi di Conduent trasformano digitalmente le operazioni dei clienti per migliorarne le esperienze e le prestazioni, aumentarne l'efficienza e ridurne i costi. Conduent dà slancio agli obiettivi dei clienti in molti modi, tra cui l'erogazione di 85$ miliardi di sussidi negli Stati Uniti, rendendo possibili 2,3 miliardi di interazioni annuali con il servizio clienti, responsabilizzando ogni anno milioni di dipendenti attraverso i servizi HR, e con l'elaborazione di quasi 13 milioni di transazioni di pedaggio al giorno. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.conduent.com.

