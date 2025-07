DNP va ouvrir son premier centre de R&D à l’étranger, aux Pays-Bas

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO : 7912) ouvrira son premier centre de recherche et développement (R&D) à l’étranger, aux Pays-Bas, en septembre 2025. Ce nouveau centre de R&D sera situé sur le High Tech Campus Eindhoven (HTCE) et aura pour objectif de promouvoir la R&D à l’échelle mondiale, ainsi que d’accélérer l’innovation.

Le HTCE est l’un des principaux pôles d’innovation en Europe, où environ 300 entreprises et instituts de recherche, ainsi que plus de 12 500 chercheurs, ingénieurs et entrepreneurs se réunissent pour développer des technologies et des produits innovants.

Dans le cadre d’un premier projet, DNP encouragera la R&D dans le domaine de l’optique co-emballée, qui intègre la technologie de communication optique à la technologie électronique afin d’obtenir des performances élevées en matière de traitement de l’information. L’optique co-emballée suscite un vif intérêt en tant que technologie de semi-conducteurs de nouvelle génération.

En juillet 2025, DNP a signé un accord avec l’Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée (TNO) portant sur la R&D conjointe dans le domaine de l’optique co-emballée. Ces activités seront menées en collaboration avec le Photonic Integration Technology Centre (PITC), un organisme de recherche situé sur le campus qui fait le lien entre la recherche fondamentale et la production en série de puces photoniques (puces IC optiques).

[Contenu et objectifs de la R&D]

La technologie d’optique co-emballée offre des performances de traitement de l’information élevées, une faible consommation d’énergie et des économies d’énergie, et devrait être déployée dans les semi-conducteurs de nouvelle génération.

Afin d’accélérer le développement de composants d’emballage pour les optiques co-emballées, DNP mènera trois années de recherche conjointe avec le PITC et d’autres organisations basées au HTCE. L’objectif est d’acquérir des technologies de pointe, telles que la technologie de structuration de précision pour les matériaux optiques liés à la technologie d’optique co-emballée, ainsi que de développer de nouveaux partenariats.

[Perspectives]

Grâce à sa nouvelle base de R&D aux Pays-Bas, DNP aura accès à des technologies et à des réseaux de R&D liés à la technologie d’optique co-emballée, ce qui accélérera encore plus le développement de composants d’emballage pour cette technologie.

Plus de détails

À propos de DNP

DNP a été créé en 1876 et est devenu une entreprise mondiale de premier plan qui tire parti de solutions d’impression pour créer de nouvelles opportunités commerciales tout en protégeant l’environnement et en créant un monde plus dynamique pour tous. Nous capitalisons sur nos compétences de base en matière de technologie de microfabrication et de revêtement de précision pour fournir des produits destinés aux marchés des écrans, des appareils électroniques et des films optiques. Nous avons également développé de nouveaux produits, tels que des chambres à vapeur et des réseaux réfléchissants, qui offrent des solutions de communication de nouvelle génération pour une société de l’information plus conviviale.

