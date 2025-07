DNP将在荷兰开设首个海外研发中心

Share

将推动共封装光学技术研发

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912)将于2025年9月在荷兰开设其首个海外研发中心。这一新的研发中心位于埃因霍温高科技园区(HTCE),旨在推动全球研发合作并加速创新进程。 HTCE是欧洲领先的创新枢纽之一,约有300家企业和研究机构、超过12,500名研究人员、工程师及企业家汇聚于此,共同开发创新技术与产品。 作为初期项目,DNP将重点推进共封装光学技术(Co-Packaged Optics)的研发。该技术通过整合光通信技术与电子技术,可实现高性能信息处理,作为下一代半导体技术备受关注。 2025年7月,DNP已与荷兰应用科学研究组织(TNO)签署共封装光学技术联合研发协议。相关研发活动将与园区内的光子集成技术中心(PITC)协同推进——该研究机构致力于将基础研究与光子芯片(光学集成电路芯片)的量产相衔接。 [研发内容与目标] 共封装光学技术具备高信息处理性能、低功耗及节能特性,有望应用于下一代半导体领域。

为加速共封装光学技术封装组件的开发,DNP将与PITC及其他HTCE内的机构开展为期三年的联合研究。目标是掌握与共封装光学技术相关的前沿技术(如光学材料精密图案化技术),并建立新的合作关系。 [展望未来] 通过荷兰的新研发基地,DNP将取得技术资源与共封装光学技术相关研发网络的使用权,进一步加快共封装光学技术封装组件的开发进程。 更多详情 关于DNP DNP创立于1876年,现已成为全球领军企业,以印刷技术为根基开拓创新商业机遇,兼顾环境保护,致力构建更具活力的世界。公司依托微细加工与精密涂布核心技术,为显示设备、电子器件及光学薄膜市场提供产品,并成功开发导热板与反射阵列等新型产品,为构建更人性化的信息社会提供新一代通信解决方案。 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

More News From Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Get RSS Feed

DNP正式投产2500毫米幅宽涂布生产线并将产能提升15% 东京--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP)欣然宣布,广岛县三原工厂的2500毫米幅宽高性能光学薄膜涂布设备将于9月正式投产。 第二条宽幅涂布设备的投产旨在响应市场和消费者需求,预计将使面积产能提升15%以上。藉此扩产,DNP将满足65英寸大屏电视(宽1436.4毫米×高809.0毫米)对高性能光学薄膜的需求。预计2025至2030年间1,此类大屏产品(按面积计算)年复合增长率(CAGR)将达到约6%。 [特性] 有助于为65英寸大屏幕显示器高效制造或施加高功能光学薄膜。 专为高端电视机型设计,支持在线多层涂布工艺,较单层产品可降低反射光、提升显示可视性。 通过采用节能新技术及革新生产工艺,新产线预计可比现有设备减少约30%的年度二氧化碳排放量。 [展望未来] DNP将向中国及其他国家和地区的偏光片制造商扩大供应高性能光学薄膜,力争在2026财年实现约1100亿日元的年销售额。 1: 来源:显示器长期需求预测跟踪器 - 1Q25,Omdia。 更多详细信息 关于DNP DNP创立于1876年...