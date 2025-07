DNP opent eerste buitenlandse O&O-centrum in Nederland

TOKIO--( BUSINESS WIRE )--Op 17 juni 2025 sloot Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKIO: 7912) een akkoord in verband met een aandelenoverdracht om Rubicon SEZC, gevestigd in de Kaaimaneilanden, over te nemen. Rubicon (een holdingbedrijf van de “Laxton”-groep) is een internationale Identity Systems Integrator die ID-oplossingen levert voor overheden, in hoofdzaak in ontwikkelingslanden, om persoonsinformatie te registreren en te authentificeren. DNP is van plan om in juli 75% van Rubicons aande...