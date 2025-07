Groupe OKWIND : Bilan semestriel du contrat de liquidité avec Portzamparc – Groupe BNP Paribas

TORCÉ, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Groupe OKWIND (FR0013439627 – ALOKW), spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, annonce aujourd’hui le bilan semestriel de son contrat de liquidité avec Portzamparc – Groupe BNP Paribas pour le 1er semestre 2025.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE OKWIND à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

14.352 titres GROUPE OKWIND,

GROUPE OKWIND, Espèces : 24.451,91 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

12.230 titres GROUPE OKWIND,

GROUPE OKWIND, Espèces : 34.594,15 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre le 08 août 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

200.000,00 euros

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions Achats 40 835 106 366,12 € 585 Ventes 38 713 96 223,88 € 439 Expand

À propos du Groupe OKWIND

Fondé en 2009, par Louis Maurice, Président-Directeur Général, le Groupe français OKWIND est l’expert de l’autoconsommation énergétique individuelle et collective. Son approche globale et sa technologie de pointe visent à renforcer l’autonomie et l’efficience énergétique des agriculteurs, entreprises, collectivités et particuliers. Chaque jour, le Groupe OKWIND œuvre ainsi au déploiement d’une énergie locale, maîtrisée, stable, bas carbone et respectueuse des territoires pour accélérer et optimiser la transition écologique. Le groupe conçoit, développe et déploie des solutions complètes de management de l’énergie verte (production solaire locale, autoconsommation, revalorisation des surplus, amélioration des modèles de consommations). Ainsi, en devenant producteurs-consommateurs (prosumers), les clients OKWIND peuvent générer leur propre énergie, piloter leur production et également réguler leurs process électriques. Historiquement implanté dans le Grand-Ouest à 30 km de Rennes (Torcé), le Groupe OKWIND est proche de ses clients avec plusieurs agences et centres de travaux répartis dans toute la France. En 2024, le Groupe OKWIND a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 57,1 M€ et compte aujourd’hui 235 employés, avec plus de 5 000 installations sur l’ensemble du territoire français. Pour plus d’informations : www.okwind.fr

Annexe

1er semestre 2025