Vinpai : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui son bilan pour le 1er semestre de l’exercice 2025, au titre de son contrat de liquidité confié à Invest Securities.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Vinpai à Invest Securities, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2025 :

28 141 actions VINPAI ;

13 410,72 euros.

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

Achats 3 647 titres 11 710,55 euros 211 transactions Ventes 4 564 titres 14 963,64 euros 206 transactions Expand

Il est rappelé qu’à la suite du précédent apport en date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

29 058 actions VINPAI ;

10 039,07 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre du contrat de liquidité, le 19 juillet 2023, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :

160 000 euros.

À propos de Vinpai

Vinpai est une ingredien’tech spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base algale, végétale, minérale et de fibres offrant aux industriels des alternatives naturelles aux additifs chimiques. Positionnée sur les segments de marché les plus porteurs, Vinpai accompagne aujourd’hui les industriels de l’agroalimentaire, son marché historique, de la cosmétique et de la nutraceutique, grâce à un savoir-faire cross-technologies, leur permettant d’augmenter les qualités nutritionnelles de leurs produits finis. La combinaison et l'association d'ingrédients et d'additifs alimentaires permet aux industriels d’accélérer leur développement, d’optimiser leurs coûts de production et de générer de la rentabilité. Répartie sur deux sites, à Saint-Dolay (Morbihan) et à proximité du port de Saint-Nazaire, Vinpai a développé plus de 3 500 formules et compte aujourd’hui 43 employés. En 2024, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 9,2 M€, dont plus de 70% à l’export et réalise des ventes dans plus de 36 pays.

Pour plus d’informations : www.vinpai.com

Annexe

(1er semestre 2025)