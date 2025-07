Venture Global annuncia la sigla di un accordo ventennale di acquisto e vendita con PETRONAS

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) ha annunciato la sigla di un nuovo accordo ventennale di acquisto e vendita con PETRONAS LNG Ltd. (PLL), un’affiliata dell’azienda petrolifera e del gas di proprietà della Malesia PETRONAS. Ai sensi dell’accordo PETRONAS acquisterà 1 milione di tonnellate all’anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) dal terzo impianto Venture Global, CP2 LNG, per 20 anni. Questo accordo viene stretto sulla scia dell’accordo già stipulato da Venture Global con PETRONAS per la fornitura di 1 MTPA di GNL da Plaquemines LNG.

PETRONAS, un partner di classe mondiale nel settore del GNL, si unisce ad altri clienti CP2 LNG in Europa, Asia e nel resto del mondo nell’ambito di un progetto strategicamente importante per le forniture e la sicurezza dell’energia a livello globale.

